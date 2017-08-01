Vali Coşkun, KÖYDES projelerini denetledi

Vali Coşkun, Isızca köyünde, AK Parti Osmaniye Milletvekili Dr. Suat Önal ile devam eden kilitli parke taşı çalışmalarını hakkında İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Altun'dan bilgi aldı. Vali Coşkun, köylerde parke çalışmalarının önemsendiğini belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.Coşkun, burada vatandaşlarla sohbet ederek kendisine iletilen sorunların çözümü için talimat verdi.AK Parti Osmaniye Milletvekili Suat Önal ise gazetecilere yaptığı açıklamada, Isızca köyünün kentin en büyük köylerinden olduğunu, burada 4 bin metrekare alanda parke taşı döşeme çalışmalarının yapıldığını söyledi. Ziyarette köye yapılan hizmetlerin değerlendirildiğini belirten Önal, "Köyümüzün ihtiyaçları konusunda valimizle ve köylülerimizle istişarelerde bulunduk. Issızca, kentin en büyük köylerindendir. Burada birçok hizmetimiz oldu. Su depoları, su isale hatları yenilendi. Okulda bir park çalışması olacak. Devlet, millet dayanışması olduğu sürece hizmetler daha hızlı aktarılıyor. Burada devletimizin idarecilerinin halka hizmet aşkıyla çalışması, bu hizmetleri daha da hızlandırıyor." şeklinde konuştu.İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Altun da, 2017 KÖYDES projesi kapsamında stabilize olan köy yollarının parke taşı döşeme çalışmalarının başladığını kaydetti. Kent merkezine bağlı 21 köyde 53 bin metrekare kilitli parke taşı döşeme planlaması yapıldığını aktaran Altun, parke çalışmalarının Isızca Köyü yanı sıra Çardak ve Sarpınağazı köylerinde de sürdüğünü kaydetti. Altun, diğer stabilize yolların tamamlanmasıyla 2019’a kadar parkesiz köy yolunun kalmayacağını sözlerine ekledi. İnceleme gezisinde İl Genel Meclis Üyeleri İsmail Kaya ve Zafer Yanbak da yer aldı.