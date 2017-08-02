Hasa ve Belen'de incir sezonu açildi

İklim şartlarının iyi geçmesi incirin kalitesini de olumlu yönde etkiledi. Hiç bir şekilde ilaç kullanılmadan ve sadece hava şartlarına bağlı olarak olgunlaşan incirler ,üreticilerin yüzünü güldürdüğü gibi tüketicilerinde damak tadına hitap ediyor.

Hassa incir üreticileri incirlerini, kurutarak yada reçel yaparak değerlendirirken, Akbez bölgesi yurt içindeki sebze hallerinde ve ana yol kenarında oluşturdukları haymalarda pazarlıyorlar.

Aktepe ve köyleri incirleri ise, İskenderun, Dörtyol ve Osmaniye deki marketlere ve yaylacılara satarak ev ekonomilerine katkı sağlıyorlar.

Belen Kıcı incir üreticileri de karayolu üzerinde kurdukları satış merkezlerinde ve seyyar satış noktalarında incirlerini müşterileriyle buluşturuyorlar. Günlük ve taze olarak topladıkları incileri yoldan geçenlere satan köylüler, bu seneki incir piyasası ve kalitesinden oldukça memnunlar.

Yorucun ve stresli şehir yaşamından yaylalara çıkan ve tatile giden vatandaşlar tarafından aşırı talep karşılanan Belen Kıcı incirini almak için ,satış noktalarında uzun kuyruklar oluşmasına neden oluyor. Özellikle sabah serinliğinde toplanan taze incirler, işe gidenler tarafından kısa sürede kapışılıyor.

Kabukları soymadan yenilen incirler için övgüyle bahseden müşteriler, incirlerin “adeta bal olduğunu” ifade ediyorlar.

Yol kenarlarındaki seyyar satış noktalarına satılan incirlerin daha kaliteli ve yerli incirler olduğunu dile getiren köylüler;

Sırf para kazanmak amacıyla başka ilçelerden getirilen kalitesiz ve sulu incirlerin de bazı satış noktalarında satıldığını ,bunun da Kıcı incirine ket vurduğunu ifade ederek, ticari ahlaka uymayan bu tür davranışlardan kaçınılması gerektiği uyarısında bulundular.