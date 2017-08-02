Emniyet Müdürlüğü'nde yapılan yazılı açıklamada şu bilgiler verildi: "Söz konusu bir aylık dönemde meydana gelen olaylarda 15 adet tabanca, 10 adet av tüfeği, 3 adet kuru sıkı tabanca, 9 adet bıçak, 81,17gram eroin maddesi, 1,09 gram kokain maddesi, 150 kilo 321 gram esrar maddesi, 115,15 gram metamfetamin maddesi, 2 adet extacy hap, 234 kök kenevir, 5 bin 750 paket kaçak sigara, 107 bin 272 litre kaçak akaryakıt, 4 adet kamyon, 3 adet sahte plaka, 5 adet sahte çek, 1 adet sahte fatura, 1 adet sahte nüfus cüzdanı, 1 adet sahte 100 TL, 1 adet sahte 100 ABD doları ele geçirilerek adli makamlara teslim edilmiştir. Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğünün suç ve suçlularla mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalar devam etmektedir.
Dün 20:23 TSİ- Osmaniye
Osmaniye'de Aranan 798 kişi yakalandı, 72'si tutuklandı
Osmaniye Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, temmuz ayında asayiş, kaçakçılık ve narkotik olaylarına karışan, ayrıca haklarında yakalama kararı bulunan 798 kişi yakalandı, bu kişilerden 72'si tutuklandı.
Dün 20:23 TSİ - Osmaniye 296 Okunma
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