Osmaniye'de Aranan 798 kişi yakalandı, 72'si tutuklandı

Emniyet Müdürlüğü'nde yapılan yazılı açıklamada şu bilgiler verildi: "Söz konusu bir aylık dönemde meydana gelen olaylarda 15 adet tabanca, 10 adet av tüfeği, 3 adet kuru sıkı tabanca, 9 adet bıçak, 81,17gram eroin maddesi, 1,09 gram kokain maddesi, 150 kilo 321 gram esrar maddesi, 115,15 gram metamfetamin maddesi, 2 adet extacy hap, 234 kök kenevir, 5 bin 750 paket kaçak sigara, 107 bin 272 litre kaçak akaryakıt, 4 adet kamyon, 3 adet sahte plaka, 5 adet sahte çek, 1 adet sahte fatura, 1 adet sahte nüfus cüzdanı, 1 adet sahte 100 TL, 1 adet sahte 100 ABD doları ele geçirilerek adli makamlara teslim edilmiştir. Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğünün suç ve suçlularla mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalar devam etmektedir.