Osmaniye Valisi Coşkun'dan Bahçe'de esnaf ziyareti

İnceleme ve denetlemelerde bulunmak üzere ilçeye giden Vali Coşkun, ilk olarak Bahçe Kaymakamlığını ziyaret etti. Vali Coşkun, Bahçe Hükümet Konağı önünde Kaymakam Müfit Gültekin, Belediye Başkanı İbrahim Baz, İlçe Kurum Müdürleri ve Muhtarlar tarafından karşılandı. Ziyarette İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Altun ve Bahçe İl Genel Meclisi üyeleri de yer aldı. Karşılamanın ardından Kaymakamlık makamında geçen Vali Ömer Faruk Coşkun’a, Bahçe Kaymakamı Müfit Gültekin tarafından ilçenin nüfus, ekonomik kaynakları, sağlık ve eğitim hizmetleri hakkında brifing verildi. Vali Ömer Faruk Coşkun, "Brifingde verilen bilgilere göre Bahçe ilçemizin en önemli ihtiyaçları tamamlanmış durumda. Ancak, malumunuz olduğu üzere, ihtiyaçlar ve talepler hiçbir zaman bitmez. Bundan sonraki süreçte, dile getirilen talep ve ihtiyaçları imkânlarımız ölçüsünde karşılamaya gayret göstereceğiz." diye konuştu.

ESNAFTAN ZİYARET TEŞEKKÜRÜ

Vali Coşkun, Kaymakamlık ziyaretinin ardından Bahçe Belediyesine çarşı içinden yürüyerek geçti. Çarşıdaki esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Vali Coşkun, kendisine iletilen talepleri de dinledi. Bahçe esnafı, Vali Coşkun’a ziyareti nedeniyle teşekkür etti. Vali Ömer Faruk Coşkun’un, Bahçe ilçesindeki programı, Bahçe Belediyesi ziyareti ile devam etti. Belediye Başkanı İbrahim Baz ve Belediye personeli tarafından karşılanan Vali Coşkun, Belediye Başkanlığı Makamında, Başkan Baz’dan belediyenin çalışmaları hakkında bilgi aldı. Vali Coşkun, aldığı bilgilerin ardından, Belediye Başkanı İbrahim Baz’a çalışmalarında başarılar dileyerek, Bahçe Belediyesinden ayrıldı. Vali Coşkun, daha sonra, Bahçe İlçesinin tarihi camii olan Ağcabey Camiinde incelemelerde bulundu. Kaymakam Müfit Gültekin, Cami’nin tarihi hakkında Vali Coşkun’a bilgi verdi. Ziyaretinin devamında Meslek Yüksek Okulu inşaatını da inceleyen Vali Coşkun, devam eden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Daha sonra Şifa Pınarı Mesire Alanı’nı da gezen Vali Coşkun, burada piknik yapmakta olan vatandaşlarla sohbet etti. Vali Coşkun’un incelemeleri Arif Yaşar Fettahlıoğlu Kale Parkına yaptığı ziyaretle son buldu.