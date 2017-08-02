Erzin’de traktör üstünde kanlı infaz

Edinilen bilgiye göre olay sabah saatlerinde Karamustafalı Mahallesi Kadir Karakurum Caddesi üzerinde yaşadı. Traktörle seyir halindeki Oğuz Karayalçın’a (59) kimliği belirsiz kişi veya kişilerce pompalı tüfekle ateş açıldı. Görgü tanıklarının ifadesine göre üç el açılan ateş soncunda Oğuz Karayalçın olay yerinde yaşamını yitirdi. Saldırgan veya saldırganlar olay yerinden kaçtı.

Erzin Cumhuriyet Başsavcılığı ile Emniyetin olay yeri inceleme ekipleri, cinayetle ilgili incelemelerin tamamladı. Emniyet güçleri de olayın fail ya da faillerinin aranması için çalışma başlatıldı.

Haber: Adil Coşkuner/Erzin