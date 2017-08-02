Başak Gazetesi
22° OSMANİYE
Dün 20:37 TSİ- Osmaniye

Erzin’de traktör üstünde kanlı infaz

Hatay’ın Erzin ilçesinde caddede traktörle seyir halindeki sürücü, kimliği belirsiz kişi ve ya kişilerin tüfekle açtığı ateş sonucu vurularak hayatını kaybetti.

DİĞER FOTOĞRAFLAR

Edinilen bilgiye göre olay sabah saatlerinde Karamustafalı Mahallesi Kadir Karakurum Caddesi üzerinde yaşadı. Traktörle seyir halindeki Oğuz Karayalçın’a (59) kimliği belirsiz kişi veya kişilerce pompalı tüfekle ateş açıldı. Görgü tanıklarının ifadesine göre üç el açılan ateş soncunda Oğuz Karayalçın olay yerinde yaşamını yitirdi. Saldırgan veya saldırganlar olay yerinden kaçtı.

Erzin Cumhuriyet Başsavcılığı ile Emniyetin olay yeri inceleme ekipleri, cinayetle ilgili incelemelerin tamamladı. Emniyet güçleri de olayın fail ya da faillerinin aranması için çalışma başlatıldı.

Haber: Adil Coşkuner/Erzin

Dün 20:37 TSİ - Osmaniye 2781 Okunma

Yorum yazarak Başak Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Başak Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Sosyal Anket

Osmaniyespor'un gidişatından memnun musunuz?

Çocuk hastalara kitap hediye edildi mask

Çocuk hastalara kitap hediye edildi

Yaz spor okullarında 25 branşta eğitim mask

Yaz spor okullarında 25 branşta eğitim

Dolaptaki ilaçları yanlışlıkla içen bebek zehirlendi mask

Dolaptaki ilaçları yanlışlıkla içen bebek zehirlendi

Osmaniyelilik Bilincini Yerleştirmeliyiz mask

Osmaniyelilik Bilincini Yerleştirmeliyiz
BEĞEN 2 B
TAKİP ET 594
Erzin’de traktör üstünde kanlı infaz mask

Erzin’de traktör üstünde kanlı infaz

Osmaniye'de 249 bin 456 kök kenevir ele geçirildi mask

Osmaniye'de 249 bin 456 kök kenevir ele geçirildi

Osmaniye'ye hava limanına mesafe bahanesi mask

Osmaniye'ye hava limanına mesafe bahanesi

Osmaniyeli Zorlu Topaloğlu General Oldu mask

Osmaniyeli Zorlu Topaloğlu General Oldu

TIR'ın sürücüsü yola atlayarak ölümden kurtuldu mask

TIR'ın sürücüsü yola atlayarak ölümden kurtuldu

FLAŞ..FLAŞ.FLAŞ..Durmuşoğlu Osmaniye'ye havalimanı konusuna el attı mask

FLAŞ..FLAŞ.FLAŞ..Durmuşoğlu Osmaniye'ye havalimanı konusuna...

Hasa ve Belen'de incir sezonu açildi mask

Hasa ve Belen'de incir sezonu açildi

Vali Coşkun, KÖYDES projelerini denetledi mask

Vali Coşkun, KÖYDES projelerini denetledi

İŞKUR'dan özel hastanede 55 kişiye iş mask

İŞKUR'dan özel hastanede 55 kişiye iş

Osmaniye'de 270 aileye daha evde bakım hizmeti mask

Osmaniye'de 270 aileye daha evde bakım hizmeti

Suriyeli Türkmenler ayrı konteynırlara alındı mask

Suriyeli Türkmenler ayrı konteynırlara alındı

Toprakkale ve Düziçi'nde iş kazaları, 6 yaralı mask

Toprakkale ve Düziçi'nde iş kazaları, 6 yaralı

Kaymakam Gültekin, sorunları dinledi mask

Kaymakam Gültekin, sorunları dinledi

BEĞEN 2 B
TAKİP ET 594

YÜKLENİYOR