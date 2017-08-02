Gençler Başkan Kara'yı markaja aldı

‘Sağlıklı ve Eğlenceli Bir Yaz İçin” sloganı ile başlatılan Yaz Spor Okullarına çocukların ve ailelerin ilgisi her geçen yıl daha da artıyor. Osmaniye Belediyesi Ücretsiz 9’uncu Yaz Spor Okullarına bu yıl yaklaşık 2 bin öğrenci katıldı.

Osmaniye şehir merkezinde 22 servis noktasından 32 servis aracı ulaşımı belediye tarafından sağlanan, haftada 3 gün futbol 2 gün diğer branşlar olmak üzere toplam 11 branşta eğitim gören öğrenciler eğlenceli bir yaz geçiriyor. Samet Aybaba İzci Kampı ve Spor Kompleksi Tesislerinde eğitim gören öğrencileri ziyaret eden Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara’yı çocuklar en büyük başkan bizim başkan sloganı atarak yoğun ilgiyle karşıladı.

Yaz spor okulu öğrencilerini ziyaret eden Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara; “Geleceğimizin umudu sevgili gençler, Osmaniye Belediyesi olarak 9’uncusunu düzenlediğimiz geleneksel yaz spor okullarına katılımlarınızdan dolayı sizlere ve sizlere katılma izni veren değerli ailelerinize Osmaniye adına belediye adına ve şahsım adına teşekkür ediyorum. Yaz spor okullarını düzenlerken amacımız, bütün çocuklarımızın yazın tatil yayla veya deniz imkanı olmayabilir. Okulun ve ders çalışmanın oluşturduğu yorgunluk ve stres ortamından uzaklaşma, çocuklar arasındaki sosyalleşmenin fazlalaşması ve bunun yanı sıra bazı alanlarda ve spor alanlarında ülkemizin ve şehrimizin yeni gençlere yeni nesillere ihtiyacı olduğunu bildiğimiz için sizlerinde geleceğin birer sporcusu olması noktasında katkı sunmaya ve bunun altyapısını oluşturmaya çalışıyoruz. Biz bunu yaparken bu konuda eğitim almış, gerçekten aldıkları eğitimleri sizlere aktarabilecek düzeyde profesyonel çok değerli hocalarımızdan destek alıyoruz. Hepinizin huzurunda hocalarıma ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Değerli hocalarımız ve siz sevgili gençler, iyi ki varsınız ve bu etkinlikleri yapabilme imkânını bizlere veriyorsunuz. Yaz spor okulu etkinliklerine katılmanıza destek veren başta aileleriniz olmak üzere sizlerin eğitimine katkı sağlayan değerli hocalarımıza, bu konuda gayret gösteren belediyemiz personellerine, sizlerin geliş ve gidişinde servis hizmeti veren değerli kuruluşlarımıza teşekkür ediyor önümüzdeki yaz spor okullarında tekrar buluşmak dileği ile hepinize sevgiler sunuyorum.” İfadelerini kullandı.

Ziyaret sonunda çocuklar Belediye Başkanı Kadir Kara ile hatıra fotoğrafı çektirdi.