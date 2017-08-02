'Tarım ve İnsan' konulu fotoğraf yarışması

Bakanlığın, Denizbank desteğiyle düzenlediği yarışmanın bu yıl 9'uncusunun yapılacağını belirten Müdür Sağlam, şu açıklamayı yaptı:"Toprağın ve tarımın önemi konusunda sosyal ve bireysel duyarlılığın geliştirilmesini amaçlayan '9. Tarım ve İnsan Fotoğraf Yarışması', Genel, Çiftçi, Öğrenci, Gıda Tarım veHayvancılık Bakanlığı Çalışanları, Deniz Bank Çalışanları ve Tematik kategori olmak üzere 6 farklı kategoride gerçekleşiyor. Tematik kategori, 2017 yılında Milli Tarım Projesi çerçevesinde 'Milli Tarım' olarak belirlendi. Yarışmacılar tarım, hayvancılık, toprak, su, su ürünleri, gıda ve muhafazası, tarım ürünlerinin işlenmesi, çiftçi, köylü ve köy yaşamına dair her türlü faaliyeti konu alan fotoğraflarla yarışmaya katılabilecek."Müdür Sağlam, başvuruların 8 eylül'de sona ereceğini ve yarışmada dereceye giren eserlere toplamda 56 bin TL tutarında Deniz Bank hediye çeki verileceğini sözlerine ekledi.