Başak Gazetesi
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Dün 21:08 TSİ- Osmaniye

Vali Coşkun, Sumbas'ta incelemelerde bulundu

Vali Ömer Faruk Coşkun, Kadirli ilçesinde yaptığı inceleme ve denetlemelerin ardından Sumbas İlçesini ziyaret etti. Vali Coşkun’un ziyaretinde Osmaniye Milletvekilleri Dr. Suat Önal ve Mücahit Durmuşoğlu da bulundu.

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Vali Ömer Faruk Coşkun’a Kaymakamlık makamında, Kaymakam Ömer Coşkun tarafından ilçenin nüfus, ekonomik kaynakları, sağlık ve eğitim hizmetleri hakkında brifing verildi.

Aldığı brifingin ardından Vali Coşkun, İlçenin ihtiyaç ve taleplerinin imkânlar ölçüsünde karşılanacağını ifade etti.

Vali Coşkun, Kaymakamlık ziyaretinin ardından Sumbas Belediyesini ziyaret etti. Vali Ömer Faruk Coşkun, ziyareti sırasında, Belediye Başkanı Mustafa Nuri Nuhoğlu’ndan belediyenin çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Dün 21:08 TSİ - Osmaniye 53 Okunma

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