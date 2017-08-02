Vali Coşkun, Sumbas'ta incelemelerde bulundu

Vali Ömer Faruk Coşkun’a Kaymakamlık makamında, Kaymakam Ömer Coşkun tarafından ilçenin nüfus, ekonomik kaynakları, sağlık ve eğitim hizmetleri hakkında brifing verildi.
Aldığı brifingin ardından Vali Coşkun, İlçenin ihtiyaç ve taleplerinin imkânlar ölçüsünde karşılanacağını ifade etti.
Vali Coşkun, Kaymakamlık ziyaretinin ardından Sumbas Belediyesini ziyaret etti. Vali Ömer Faruk Coşkun, ziyareti sırasında, Belediye Başkanı Mustafa Nuri Nuhoğlu’ndan belediyenin çalışmaları hakkında bilgi aldı.
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