Dün 21:08 TSİ - Osmaniye

Vali Coşkun, Sumbas'ta incelemelerde bulundu

Vali Ömer Faruk Coşkun, Kadirli ilçesinde yaptığı inceleme ve denetlemelerin ardından Sumbas İlçesini ziyaret etti. Vali Coşkun’un ziyaretinde Osmaniye Milletvekilleri Dr. Suat Önal ve Mücahit Durmuşoğlu da bulundu.