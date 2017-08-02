Vali Ömer Faruk Coşkun'un Kadirli'de denetlemelerde bulundu

Vali Ömer Faruk Coşkun’un ilçe ziyaretleri devam ediyor. İnceleme ve denetlemelerde bulunmak üzere Kadirli ilçesini ziyaret eden Vali Coşkun, Kaymakamlık Makamında, Kadirli Kaymakamı Tamer Orhan’dan ilçenin nüfus, ekonomik kaynakları, sağlık ve eğitim hizmetleri hakkında brifing aldı.

VALİ COŞKUN, “SORUNLARI VE İHTİYAÇLARI İSTİŞARE EDEREK, ORTAK AKILLA ÇÖZMEK İSTİYORUZ”

Vali Ömer Faruk Coşkun, brifing sonrası yaptığı açıklamada, dile getirilen talep ve sorunların çözümü noktasında, Valilik olarak, imkânlar ölçüsünde destek vereceklerini ifade ederek, merkezden çözülmesi gereken sorunlar için ise ilgili Bakanlıklara taleplerin aktarılmasını sağlayacaklarını kaydetti. Talep ve ihtiyaçların karşılanması ve sorunların çözülmesinde birlikte hareket edilmesinin önemini vurgulayan Vali Coşkun, “Bütçe imkânlarımız doğrultusunda, öncelik acil olanlar olmak üzere talepleri karşılamaya gayret göstereceğiz. Sorunları, ihtiyaçları istişare ederek, ortak akılla çözmek istiyoruz” diye konuştu.

VALİ COŞKUN, KADİRLİ BELEDİYESİNİ ZİYARET ETTİ

Vali Ömer Faruk Coşkun programının devamında Kadirli Belediyesini ziyaret etti.Vali Coşkun’un ziyaretinde Osmaniye Milletvekili Dr. Suat Önal da bulundu.Ziyaret sırasında Kadirli Belediye Başkanı Ömer Tarhantarafından,Belediye hizmetleri hakkında, Vali Coşkun'abilgi verildi. Başkan Tarhan, verdiği bilgilerin ardından ziyareti nedeniyle Vali Coşkun’a teşekkür etti.

VALİ COŞKUN, YOL ÇALIŞMALARINI DENETLEDİ

Vali Ömer Faruk Coşkun, programının devamında, beraberinde Osmaniye Milletvekilleri Dr. Suat Önal ve Mücahit Durmuşoğlu ile birlikte, Sumbas-Kadirli Yolu, Kadirli Kuzey Çevre Yolu ve Kadirli Köprübaşı Kavşağında devam eden çalışmalarda inceleme ve denetlemelerde bulundu. Karayolları Bölge Müdürü Yakup Dost, Vali Ömer Faruk Coşkun, Osmaniye Milletvekilleri Dr. Suat Önal ve Mücahit Durmuşoğlu ile beraberindekilere devam eden çalışmalar hakkında detaylı bilgi verdi.

Vali Ömer Faruk Coşkun’un programı Kadirli İnce Memed Kültür Merkezi ziyareti ile devam etti. Son olarak Kadirli-Karatepe yol çalışmalarını da denetleyen Vali Coşkun, daha sonra Karatepe Aslantaş Açık Hava Müzesi’ni ziyaret etti. Müzeyi gezen Vali Coşkun, sergilenen eserler hakkında bilgi aldı.