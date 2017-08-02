Osmaniyeli Zorlu Topaloğlu General Oldu

Türkiye Cumhuriyeti Macaristan Büyükelçiliği Askeri Ateşeliği, KFOR Kosova Barış Gücü Türk Temsil Heyeti Başkanlığı görevlerinde de bulunmuş olan Değerli Hemşehrimiz TOPALOĞLU'nu tebrik ediyor, yeni görevinde ve Rütbesinde başarılar diliyoruz..



