Başak Gazetesi
22° OSMANİYE
Dün 21:29 TSİ- Osmaniye

Osmaniyeli Zorlu Topaloğlu General Oldu

Osmaniye'mizin yetiştirdiği Hemşehrimiz Topçu Kurmay Albay Zorlu Topaloğlu, bugün açıklanan Yüksek Askeri Şura Kararları ile Tuğgeneral oldu.

Türkiye Cumhuriyeti Macaristan Büyükelçiliği Askeri Ateşeliği, KFOR Kosova Barış Gücü Türk Temsil Heyeti Başkanlığı görevlerinde de bulunmuş olan Değerli Hemşehrimiz TOPALOĞLU'nu tebrik ediyor, yeni görevinde ve Rütbesinde başarılar diliyoruz..

Dün 21:29 TSİ - Osmaniye 958 Okunma

Yorum yazarak Başak Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Başak Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Sosyal Anket

Osmaniyespor'un gidişatından memnun musunuz?

Çocuk hastalara kitap hediye edildi mask

Çocuk hastalara kitap hediye edildi

Yaz spor okullarında 25 branşta eğitim mask

Yaz spor okullarında 25 branşta eğitim

Dolaptaki ilaçları yanlışlıkla içen bebek zehirlendi mask

Dolaptaki ilaçları yanlışlıkla içen bebek zehirlendi

Osmaniyelilik Bilincini Yerleştirmeliyiz mask

Osmaniyelilik Bilincini Yerleştirmeliyiz
BEĞEN 2 B
TAKİP ET 594
Erzin’de traktör üstünde kanlı infaz mask

Erzin’de traktör üstünde kanlı infaz

Osmaniye'de 249 bin 456 kök kenevir ele geçirildi mask

Osmaniye'de 249 bin 456 kök kenevir ele geçirildi

Osmaniye'ye hava limanına mesafe bahanesi mask

Osmaniye'ye hava limanına mesafe bahanesi

Osmaniyeli Zorlu Topaloğlu General Oldu mask

Osmaniyeli Zorlu Topaloğlu General Oldu

TIR'ın sürücüsü yola atlayarak ölümden kurtuldu mask

TIR'ın sürücüsü yola atlayarak ölümden kurtuldu

FLAŞ..FLAŞ.FLAŞ..Durmuşoğlu Osmaniye'ye havalimanı konusuna el attı mask

FLAŞ..FLAŞ.FLAŞ..Durmuşoğlu Osmaniye'ye havalimanı konusuna...

Gençler Başkan Kara'yı markaja aldı mask

Gençler Başkan Kara'yı markaja aldı

Erzin’de traktör üstünde kanlı infaz mask

Erzin’de traktör üstünde kanlı infaz

Osmaniye Valisi Coşkun'dan Bahçe'de esnaf ziyareti mask

Osmaniye Valisi Coşkun'dan Bahçe'de esnaf ziyareti

Osmaniye'de Aranan 798 kişi yakalandı, 72'si tutuklandı mask

Osmaniye'de Aranan 798 kişi yakalandı, 72'si tutuklandı

Hasa ve Belen'de incir sezonu açildi mask

Hasa ve Belen'de incir sezonu açildi

Vali Coşkun, KÖYDES projelerini denetledi mask

Vali Coşkun, KÖYDES projelerini denetledi

İŞKUR'dan özel hastanede 55 kişiye iş mask

İŞKUR'dan özel hastanede 55 kişiye iş

BEĞEN 2 B
TAKİP ET 594

YÜKLENİYOR