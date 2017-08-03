Dolaptaki ilaçları yanlışlıkla içen bebek zehirlendi

Olay İlçeye bağlı Söğütlügöl Köyünde meydana geldi. Küçük çocuk mutfaktaki dolapta bulunan babasına ait ilaçlardan içti. Bir süre sonra rahatsızlanan bebek, ailesinin yardım çağrısında bulunduğu 112 Acil Sağlık ekibince Osmaniye Devlet Hastanesine kaldırıldı. İçtiği ilaç nedeniyle zehirlendiği anlaşılan ve tedaviye alınan küçük çocuğun genel sağlık durumunun iyi olduğu, tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.