Olay İlçeye bağlı Söğütlügöl Köyünde meydana geldi. Küçük çocuk mutfaktaki dolapta bulunan babasına ait ilaçlardan içti. Bir süre sonra rahatsızlanan bebek, ailesinin yardım çağrısında bulunduğu 112 Acil Sağlık ekibince Osmaniye Devlet Hastanesine kaldırıldı. İçtiği ilaç nedeniyle zehirlendiği anlaşılan ve tedaviye alınan küçük çocuğun genel sağlık durumunun iyi olduğu, tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Bugün 17:19 TSİ- Osmaniye
Dolaptaki ilaçları yanlışlıkla içen bebek zehirlendi
Osmaniye'nin Düziçi İlçesinde, mutfaktaki dolapta bulunan ilaçlardan içen 2 yaşındaki M.E.G. adlı bebek zehirlendi.
Bugün 17:19 TSİ - Osmaniye 87 Okunma
Yorum yazarak Başak Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Başak Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz