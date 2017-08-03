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Bugün 17:24 TSİ- Osmaniye

Başkan Kara, ‘Gençlerimizle Gurur Duyuyoruz’

Belediye Başkanı Kadir Kara Dereceye Giren Sporculara Ödül Verdi

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Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara Kickboks spor dalında Türkiye’de ve uluslararası ölçüde dereceye giren sporculara ödül verdi.

2016 yılı Uluslararası şampiyonada 17 ülkeden 160 kulüp arasından Kickboks P.F. dalında ülkemizi temsil ederek şampiyon olan 100. Yıl Spor Kulübü, ayrıca 2016 yılı Türkiye ferdi şampiyonası, Türkiye Üniversiteler arası şampiyonası ve Türkiye okullar arası şampiyonalarda Osmaniye’yi ve ülkemizi en iyi şekilde temsil eden madalya kazanarak derceye giren sporcular Belediye Başkanı Kadir Kara tarafından ödüllendirildi.

Samet Aybaba İzci Kampı ve Spor Kompleksi tesislerinde yapılan ödül töreninde konuşan Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara; “Kickboks Federasyonu’nun 2016 yılında yapmış olduğu faaliyet programlarında Uluslararası, Türkiye ve bölgesel şampiyonalarda yüksek başarı göstererek ülkemizi ve Osmaniye’yi başarıyla temsil eden sporcularımızı gönülden alkışlıyorum. Sporcularımızın hepsi bu şehrin evlatları. Biz bu gençlerimizle gurur duyuyoruz. Hepsinin alınlarından öpüyor tebrik ediyorum.” İfadelerini kullandı.

Ödül töreninde Başkan Kara’ya çiçek takdim eden Kickboks Federasyonu P.F Teknik Kurul Başkan Yardımcısı ve Milli Takım Antrenörü Kenan Karık; “Çok değerli sporcularım ile birlikte ilimizi ve ülkemizi uluslar arası ölçekte en iyi şekilde temsil etme gayreti içerisindeyiz. Osmaniyemizin yetiştirdiği bu evlatlarımıza her zaman destek veren Osmaniye Belediyesine ve Başkanımız sayın Kadir Kara’ya yakın ilgilerinden dolayı çok teşekkür ediyorum.” Dedi.

Bugün 17:24 TSİ - Osmaniye 22 Okunma

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