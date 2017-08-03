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Bugün 17:27 TSİ- Osmaniye

Yaz spor okullarında 25 branşta eğitim

Osmaniye Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde açılan yaz spor okullarında, 25 branşta eğitim verildiği belirtildi.

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Bu kapsamda, İl Müdürü Ökkeş Demir yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Demir, çocuklara ücretsiz olarak Atletizm, Basketbol, Badminton, Boks, Güreş, Hentbol,Voleybol, Softbol,Tenis,Okçuluk, Taekwondo, Judo, Karate,Masatenisi, Halter, Hokey, Satranç, Bisiklet, Halk Oyunları, Özel Sporcular, Yüzme Ücretli olmak üzere toplam 21 branşta 15 Eylüle kadar eğitim verileceğini belirterek, yaz spor okulları için kayıtların eğitim süresince devam edeceğini ifade etti. Müdür Demir şöyle devam etti: "İl merkezi ve bağlı ilçe müdürlüklerimizde çocuk ve gençleri spora yönlendirmek, spor kulüplerine sporcu kaynağı oluşturmak ve toplumda spor kültürünün oluşmasına katkı sağlamak amacıyla çalışmalarımız aralıksız sürüyor. 05 - 18 yaş arası çocuklarımızın ve gençlerimizin yaz tatilindeki zamanlarını nitelikli bir şekilde değerlendirmeleri, kötü alışkanlıklardan uzak ve sağlıklı bireyler olarak yetiştirilmeleri için çalışıyoruz."

Haber: İBRAHİM EMÜL/OSMANİYE

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