Çocuk hastalara kitap hediye edildi

Osmaniye Devlet Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Servisinde tedavi gören çocuklara, gençlik merkezi üyeleri tarafından hikâye kitapları, roman, boyama kitapları ve kalemleri hediye edilerek geçmiş olsun dilekleri iletildi. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Osmaniye Gençlik Merkezi üyesi gönüllü gençler, "Gençlerin İyilik Ağacı Projesi" ve "Gençlik Merkezleri Yaz Programları" çerçevesinde Gençlik Liderleri ile Osmaniye Devlet Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Servisinde yatan hastaları ziyaret ettiler.Hasta yakınlarının büyük memnuniyet ile karşıladığı ziyarette, gençlere İl Müdürü Ökkeş Demir, Gençlik Merkezi Müdürü Bayram Bozyel ve Baş Hemşire Emine Bilen de eşlik etti. Ziyarette farklı servislerde yatan çocuk hastalara gençler tarafından hikâye kitapları, roman, boyama kitapları ve kalemleri hediye edildi.