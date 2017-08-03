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Bugün 17:34 TSİ- Osmaniye

Başkan Kara Ogc’yi Ziyaret Etti

Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara Osmaniye Gazeteciler Cemiyeti (OGC) Başkanı İsrafil Avcı ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret etti.

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Milliyetçi Hareket Partisi Osmaniye İl Başkanı Fahri Kuyulu ile birlikte gerçekleştirdiği ziyarette OGC üyeleri hazır bulundu.

Yerel basının şehir için büyük önem taşıdığını vurgulayan Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara; “Saygıdeğer cemiyet başkanım saygıdeğer basın mensupları sizleri şahsım ve birlikte ziyareti gerçekleştirdiğimiz saygıdeğer İl Başkanımız Fahri Kuyulu ve yönetim kurulu üyeleri adına saygı ile selamlıyorum. Yeni seçilen Osmaniye gazeteciler cemiyetinin başta sayın başkanı ve yönetim kurulu olmak üzere sizlere hayırlı ve uğurlu olsun. Cenab-ı Mevla yapacağınız hizmetlerde yar ve yardımcınız olsun.” Şeklinde konuştu.

Ziyarette konuşan OGC Başkanı İsrafil Avcı; “Sayın başkanımızın ve belediyemizin Osmaniyeli gazetecilere bakış açısını ve diyaloglarının her zaman samimi olduğunu biliyoruz. Bu nezaket ziyaretinden dolayı sayın başkanımıza teşekkür ediyorum. Ayrıca cemiyetimizde mutlu şehrin belediye başkanını ağırlamaktan onur duyuyorum.” Dedi.

Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette Başkan Kara, Osmaniye ile ilgili değerlendirmeler yaparak basın mensuplarıyla sohbet etti.

Bugün 17:34 TSİ - Osmaniye 10 Okunma

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