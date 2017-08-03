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Temmuz'da 373 araca 46 bin lira ceza

Osmaniye Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, temmuz ayındaki trafik kontrollerinde 373 araca 46 bin 647 lira para cezası kesildi.

Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, çalışmalarla ilgili şu bilgiler verildi: "İlimizde Trafik birimleri tarafından, 3 servis aracı kontrol edilmiş, abartı egzozdan 37 araca 7 bin 363 TL, Engelli yerine park eden 91 araca 16 bin 744 TL., Çift sıra park eden 245 araca 22 bin 540 TL olmak üzere toplam 373 araca 46 bin 647 TL para cezası tatbik edilmiş, 99 araç, 63 motosiklet ve 37 elektrikli bisiklet trafikten men edilmiştir. Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğünün suç ve suçlularla mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalar devam etmektedir.

Haber: İBRAHİM EMÜL/OSMANİYE

Bugün 17:36 TSİ - Osmaniye 21 Okunma

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