Osmaniye İŞKUR, İzmir'de 25 kişiye iş sağladı

İŞKUR Osmaniye İl Müdürlüğü ile İzmir Binbir Gıda Tuz Anonim Şirketi arasında yapılan iş görüşmeleri sonucunda şartları uygun olan genç işsizler arasından yirmi beş kişi beden işçisi mesleğinde İzmir Çiğli tuz fabrikasında istihdam edildi.İstihdam edilen işçilerin maaş ücretleri günlük yevmiye 90 TL ücrete ek olarak asgari geçim indirimi dâhil olmak üzere yaklaşık 2 Bin 700 TL maaş ile işbaşı yapacakları belirtildi. İzmir Binbir Gıda Tuz Firmasının Müdürü Abdullah Şatır, Anadolu'nun her yerinden İŞKUR aracılığı ile istihdam gerçekleştirdiklerini belirterek, 18-55 yaş arasında, herhangi bir sağlık problemi olmayan, adli sicil kaydı bulunmayan, çalışmak isteyen erkek işsizlerin Osmaniye Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne başvurarak kendileri ile iletişime geçmeleri halinde istihdama devam edeceklerini ifade etti.Osmaniye Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Ahmet Altunkaynak ise işyeri yetkililerine Osmaniye ilinden işçi istihdam etmelerine karşılık teşekkür ederek, çalışma hayatında milli seferberlik kapsamında İl Müdürlüğü olarak istihdamın artırılması için işçi ve işverenlere karşı her türlü destek ve hizmetin verileceğini vurguladı. Yapılan iş görüşmelerine İş ve Meslek Danışması Murat Işık katıldı.

Haber: İbrahim EMÜL/OSMANİYE