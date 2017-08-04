Başak Gazetesi
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Hilal'in trafik kazasında ölümü Osmaniye'yi yasa boğdu

Hatay'ın Erzin İlçesinde, annesi Çağlayan Hörmet'in kullandığı aracın kaza yapması sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren 9 yaşındaki Hilal Işık Aşrak, gözyaşlarıyla toprağa verildi.

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Adana Büyükşehir Belediyesi İmar AŞ Genel Müdürü Ertan Aşrak'ın kızı olan Hilal Işık Aşrak'ın cenazesi, tören için Osmaniye Belediyesi Asri Mezarlık Camiine getirildi. Burada ikindin namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından minik Hilal aile mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi. Tören boyunca gözyaşı döken baba Ertan Aşrak, kızının tabutunu mezarlığakadaromuz verdi.Cenaze törenine Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ, ASKİ Genel Müdürü Hüseyin Oprukçu, Adana Büyükşehir Belediyesi Atık Yönetimi Şube Müdür Abdullah Yavuz, Daire Başkanları, Müdürler, Belediye Çalışanları, MHP Osmaniye İl Başkanı Fahri Kuyulu, çok sayıda aile yakını ve vatandaş katıldı. Kazada yaralanan Anne Çağlayan Hörmet'in ise Osmaniye Devlet Hastanesi'nde tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

HABER: İbrahim EMÜL/OSMANİYE

Bugün 13:33 TSİ - Osmaniye 443 Okunma

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