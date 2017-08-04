Osmaniye İŞKUR'dan Hükümlülere Kurs

Bu kapsamda, hükümlülere yönelik mesleki eğitim kursu yapılması için protokol imzalandı.Yapılan protokol gereğince tahliyesine üç 3 yıldan az kalmış hükümlüler arasından 12 kişinin çinicilik ve 15 kişinin zeytin yetiştiriciliği mesleklerinde kurs görmeleri sağlanacak. Zeytin yetiştiriciliği kursunda, hükümlüler; iki ay süre içerisinde toplam 37 fiili gün, çinicilik mesleğinde ise üç ay içerisinde toplam 63 fiili gün mesleki eğitime tabi tutulacaklar. Osmaniye Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Vekili Hacı Akkoyun yapılacak olan mesleki eğitimlerin hükümlü vatandaşların tahliyeleri sonucunda iş bulmaları yönünde kolaylık sağlayacağını belirtti. Cezaevi müdürü Ali İhsan Çetindere ise İŞKUR ile beraber yapılan çalışmaların hükümlü vatandaşların motivasyonlarını yükselttiği gibi sosyal hayata daha çabuk adapte olmalarını sağlamakta olduğunu belirterek İŞKUR yetkililerine teşekkür etti. Yapılan görüşmelere Osmaniye Cezaevi Savcısı Bahri Yalçınöz, Servis Sorumlusu Ayşe Duygu Yazan ve İş ve Meslek Danışmanı MuratIşık'ta katıldı.

Haber: İbrahim EMÜL/OSMANİYE