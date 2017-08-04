Softbol Avrupa Şampiyonasına katılacaklar

Beyzbol, Softbol, Korumalı Futbol ve Ragbi Federasyonu tarafından17 Temmuz'da Bursa'da başlayan 13 Yaş Grubu Softbol Milli Takım kampına Osmaniyeli Hayrunnisa Nur Özbirde katıldı.9-12 Ağustos 2017 tarihleri arasında İtalya’nın Parma kentinde yapılacak olan Softbol Avrupa Şampiyonasında mücadele edecek Türk milli takımında ter dökecek olan Osmaniyeli Hayrunnisa Nur Özbir, Türkiye'yi ve Osmaniye'yi en güzel şekilde Parma'da temsil edeceğini söyledi. Konuya ilgili bilgi veren Milli Takım Softbol Antrenörü Merve Kale, ilk yıllarında milli takıma oyuncu vermenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Aynı zamanda İtalya’nın Parma kentinde yapılacak olan Softbol Avrupa Şampiyonasında sporcusu ile birlikte Softbol, milli takım Antrenörü olarak katılmanın mutluluğunu yaşadığını ifade etti.