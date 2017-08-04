Başak Gazetesi
29° OSMANİYE
Bugün 13:43 TSİ- Bölge Haberleri

Belen CHP'de kongre hazırlıkları

Cumhuriyet Halk Partisi Hatay'da kongre sürecine girerken kongrenin startını il başkanı Mehmet Güzelmansur verdi.

DİĞER FOTOĞRAFLAR

Hatayda 25 yıldan bu yana uygulanmayan delege seçimini 2017 kongre döneminde uygulamaya koyacaklarını kaydeden il başkanı Güzelmansur üyelerin delegeleri belirleyecekleri sandıkları mahallelere koyacaklarının altını çizdi. İl ve ilçe teşkilatları açısından önemli olan kongre süreci öncesinde il başkanlığından yapılan bu kamuoyu açıklaması belirli bir kesimin moralini bozacağı yönündeki kulisler hızla yayılıyor.

CHP BELENDE NELER OLUYOR

Hatayda en eski ilçe başkanlarından olan Belen İlçe Başkanı Fevzi Yükselin 15 yıldır 2002 görevde olduğu bilinmekle beraber sık sık ana kademe kadın kolları ve gençlik kollarında değişiklik yapmasıyla gündeme geliyor. Geçtiğimiz günlerde yaptığı basın açıklamasında kongre sürecine de değinen CHP Belen İlçe Başkanı Fevzi Yüksel il başkanlığı ile aynı zamana denk getirilen açıklamalarıyla akıllarda soru işareti bıraktı. Önümüzdeki yerel seçimlerde aday olmayacağını belirten Yüksel parti içerisinde kendisine karşı bir lobinin oluştuğunu ve çay bahçesi köşelerinde faaliyet yürüttüğüne dikkat çekti. Yükselin basın açıklamalarının ardından sosyal medya hesabı üzerinden bir video yayınlayan CHP Belen Eski Bilişim Sorumlusu Mehmet BİLEN açıklamalarında söz konusu ilçe başkanının görev ve sorumluklarını yerine getirmediğini belirterek insanlar neden parti binasında değil de çay bahçesi köşelerinde konuşuyor. Yoksa bu insanlar partiye mi giremiyor sorularını yöneltiyor. her kongre öncesinden hayali düşman rakip yaratarak algı oluşturuyor şeklinde sözlerini sürdürüyor. Gerçekleşen bu kadar olaydan sonra fısıltı gazetelerine kulak verdiğimiz zaman şimdiden Belende ilçe başkanlığına iki adayın olduğunu ancak ilçe yönetiminin baskılarına maruz kaldıklarını duyuyoruz. Bizde kamuoyu olarak soruyoruz. CHP Belende neler oluyor

Bugün 13:43 TSİ - Bölge Haberleri 11 Okunma

Yorum yazarak Başak Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Başak Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Sosyal Anket

Osmaniyespor'un gidişatından memnun musunuz?

Osmaniye İŞKUR'dan Hükümlülere Kurs mask

Osmaniye İŞKUR'dan Hükümlülere Kurs

Çocuk hastalara kitap hediye edildi mask

Çocuk hastalara kitap hediye edildi

Yaz spor okullarında 25 branşta eğitim mask

Yaz spor okullarında 25 branşta eğitim

Dolaptaki ilaçları yanlışlıkla içen bebek zehirlendi mask

Dolaptaki ilaçları yanlışlıkla içen bebek zehirlendi
BEĞEN 2 B
TAKİP ET 594
Erzin’de traktör üstünde kanlı infaz mask

Erzin’de traktör üstünde kanlı infaz

Osmaniyeli Zorlu Topaloğlu General Oldu mask

Osmaniyeli Zorlu Topaloğlu General Oldu

Osmaniye'de 249 bin 456 kök kenevir ele geçirildi mask

Osmaniye'de 249 bin 456 kök kenevir ele geçirildi

Toprakkale ve Düziçi'nde iş kazaları, 6 yaralı mask

Toprakkale ve Düziçi'nde iş kazaları, 6 yaralı

Osmaniye'ye hava limanına mesafe bahanesi mask

Osmaniye'ye hava limanına mesafe bahanesi

İŞKUR'dan özel hastanede 55 kişiye iş mask

İŞKUR'dan özel hastanede 55 kişiye iş

Osmaniye İŞKUR, İzmir'de 25 kişiye iş sağladı mask

Osmaniye İŞKUR, İzmir'de 25 kişiye iş sa...

Temmuz'da 373 araca 46 bin lira ceza mask

Temmuz'da 373 araca 46 bin lira ceza

Başkan Kara Ogc’yi Ziyaret Etti mask

Başkan Kara Ogc’yi Ziyaret Etti

Çocuk hastalara kitap hediye edildi mask

Çocuk hastalara kitap hediye edildi

Yaz spor okullarında 25 branşta eğitim mask

Yaz spor okullarında 25 branşta eğitim

Başkan Kara, ‘Gençlerimizle Gurur Duyuyoruz’ mask

Başkan Kara, ‘Gençlerimizle Gurur Duyuyoruz’

Dolaptaki ilaçları yanlışlıkla içen bebek zehirlendi mask

Dolaptaki ilaçları yanlışlıkla içen bebek zehirlendi

BEĞEN 2 B
TAKİP ET 594

YÜKLENİYOR