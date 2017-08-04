Belen CHP'de kongre hazırlıkları

Hatayda 25 yıldan bu yana uygulanmayan delege seçimini 2017 kongre döneminde uygulamaya koyacaklarını kaydeden il başkanı Güzelmansur üyelerin delegeleri belirleyecekleri sandıkları mahallelere koyacaklarının altını çizdi. İl ve ilçe teşkilatları açısından önemli olan kongre süreci öncesinde il başkanlığından yapılan bu kamuoyu açıklaması belirli bir kesimin moralini bozacağı yönündeki kulisler hızla yayılıyor.

CHP BELENDE NELER OLUYOR

Hatayda en eski ilçe başkanlarından olan Belen İlçe Başkanı Fevzi Yükselin 15 yıldır 2002 görevde olduğu bilinmekle beraber sık sık ana kademe kadın kolları ve gençlik kollarında değişiklik yapmasıyla gündeme geliyor. Geçtiğimiz günlerde yaptığı basın açıklamasında kongre sürecine de değinen CHP Belen İlçe Başkanı Fevzi Yüksel il başkanlığı ile aynı zamana denk getirilen açıklamalarıyla akıllarda soru işareti bıraktı. Önümüzdeki yerel seçimlerde aday olmayacağını belirten Yüksel parti içerisinde kendisine karşı bir lobinin oluştuğunu ve çay bahçesi köşelerinde faaliyet yürüttüğüne dikkat çekti. Yükselin basın açıklamalarının ardından sosyal medya hesabı üzerinden bir video yayınlayan CHP Belen Eski Bilişim Sorumlusu Mehmet BİLEN açıklamalarında söz konusu ilçe başkanının görev ve sorumluklarını yerine getirmediğini belirterek insanlar neden parti binasında değil de çay bahçesi köşelerinde konuşuyor. Yoksa bu insanlar partiye mi giremiyor sorularını yöneltiyor. her kongre öncesinden hayali düşman rakip yaratarak algı oluşturuyor şeklinde sözlerini sürdürüyor. Gerçekleşen bu kadar olaydan sonra fısıltı gazetelerine kulak verdiğimiz zaman şimdiden Belende ilçe başkanlığına iki adayın olduğunu ancak ilçe yönetiminin baskılarına maruz kaldıklarını duyuyoruz. Bizde kamuoyu olarak soruyoruz. CHP Belende neler oluyor