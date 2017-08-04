Ali Erat'tan kitap tanıtımı ve imza günü

Osmaniye Ahmet Şekip Ersoy Kültür Merkezi’nde Erkan DİNÇ’in sunumunda yapılan programda yazar Ali Erat’ın özgeçmişi okundu. Açılış konuşmasını yapan Ali ERAT, Ağustos sıcağında davetine katılan herkese teşekkür etti ve bugüne kadar Turizm Seyahat Acentası olduğu için dünyanın bütün ülkelerini gezme imkanı bulduğunu ve 5 defa da hacca gittiğini hacda müslüman ülkelerin geri kalış nedenlerini insanlarla yüz yüze konuşarak inceleme ve kabinde araştırma fırsatı bulduğunu söyledi.

Yüksek tecrübelerin ışığında bu eseri yazdığını belirten Ali Erat, amacının İslam ülkelerinde geri kalmışlık sorununu gündeme taşıyarak çözüme katkıda bulunmak olduğunu söyledi. Yazar Ali Erat, “Ne sırf maneviyat ile nafakalanan ne de yalnız maddeye tapan Müslüman Türklerin kılıç tutan elleri icabında sanat eserleri ortaya koyardı. Maddi ve bedeni bünyelerini hazırlayıp terbiye ederken manevi yapılarını da ıslah etmekten geri kalmazlardı. İşte bunun için de, fütuhat ve yükselme asırları, Türk coğrafyasını bir refah, medeniyet ve adalet zemini halinde çiçeklendirmiştir. Bugün, Türk milleti; mücadele ve milli şuuru uyandıracak, kaybettiğimiz cevheri basiret sahiplerinin ışığında arayıp bulmak için, uzun vadeli fakat emin ve sağlam bir yol haritası çizmek zorundadır. Ta ki; bu suretle bir idealist münevver sınıfı yetiştirerek kitleyi birbirinden ayıran boşlukları doldurmak, zihni ve ruhi kuvvetlere eski birlik ruhunu iade etmek mümkündür. Kısaca, muvaffak olmuş ve dünya çapında fazilet ve ahlak örneği vermek suretiyle memlekete zafer ve medeniyet asırları yaşatmış tecrübelerden faydalanmak, belki de tek çıkar yoldur. Bunun için sadece “Dünyada Müslüman Milletlerin Geri Kalış Nedenleri” üzerinde durmadık. Asırlardır üst üste yığılan problemlere çözüm teklifleri de getirdik. Ayrıca günümüzde neler yapılması gerektiği konusunda fikirler beyan ederek, geleceğimize projektör tutmaya çalıştım. Böylece Müslüman Milletlerimizin kararan talihi aydınlanabilir ve Türkiye’mizin yüzü gülebilir diye ümit ediyorum” dedi.

Alkış yağmuru altında konuşan Yazar Erat, kitabının hazırlanmasında katkısı olan HASRET Gazetesi sahibi Gökhan ERKMEN, Serbest Muhasebeci –Mali Müşavir Mustafa Fettahlıoğlu, Yenises Dergisi Yazı İşleri Müdürü Mehmet Aksoy , Hasret Gazetesi personeli Fatma Ersoy’u sahneye davet ederek teşekkür etti. Adı geçen kişiler de duygularını ifade ederek Ali Erat’a teşekkür ettiler ve topluma faydalı çalışmalarının devamı dileğinde bulundular.

Osmaniye Belediye Başkanı Kadir KARA da duygularını “Osmaniye’nin önemli bir kanaat önderi ve lideri olan Ali ERAT Beye bu eseri ile müslüman coğrafyasında devam eden katliamı ve geri kalmışlık konusunu dile getirdiği için kendisine çok teşekkür ediyor, başarılı çalışmalarının devamını diliyorum” şeklinde dile getirdi.

Büyük ilgi gören kitap tanıtımı ve imza günü programına siyasi parti, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile yurttaşlar katıldılar.

BAŞKAN KADİR KARA’NIN GÖZÜ İLE KANAAT ÖNDERİ VE LİDERİ ALİ ERAT’I TANIYALIM

Yazar Ali ERAT, özgeçmişi konusunda şunları söyledi:

Bendeniz Ali ERAT; 01.01.1939 tarihinde Osmaniye’de doğdum. İlk ve ortaokulu Osmaniye’de, liseyi Adana’da bitirdim. Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi’nden 1962-63 Eğitim-Öğretim Yılında mezun oldum.Askerlik görevimi Topçu Subayı olarak yaptım. 1965 yılında Osmaniye’de Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavir olarak çalışmaya başladım. Mesleğimin yanı sıra toplumun sosyal, ekonomik ve siyasal alanlarında çalışmaya başladım.İlk olarak 1965 tarihinde, o günkü ismi ile Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi (CKMP)’nin Osmaniye İlçe Teşkilatını kurdum. Yine o yıllarda Türkiye’de gündemde olan Türkiye Komünizmle Mücadele Derneği’nin Osmaniye Şubesini kurdum. O günkü parti ve dernek mensubu arkadaşlarımla Osmaniye’de sosyal ve siyasal etkinliklerde bulunduk. 1968 yılında Rahime Hatun Kız Meslek Lisesi Yaptırma Derneği Başkanı oldum ve arkadaşlarımızın çalışmalarıyla,okulumuza Lise Yolu üzerindeki Osmaniye Belediyesi Yeni Hizmet Binası altında bulunan bugünkü binayı kazandırdık.

Osmaniye’de yayınlanan üç gazetenin kuruluş aşamasında bulundum. Çataloluk Gazetesi’nin kurucusu ve yöneticisi olarak görev aldım. Yeni Osmaniye Gazetesi’nde üç yıl mesul yazı işleri müdürlüğü yaptım. Ayrıca yayınına devam eden Hasret Gazetesi’nin kuruluşu içerisinde bulundum ve 7 yıl mesul yazı işleri müdürlüğü görevini icra ettim. Görevimi HASAN KILIÇ arkadaşıma devir ettim. Bu gazetelerin günün aktüel, akademik ve siyasi konularda yazılar yazarak yayın hayatına katkılarda bulundum.

1971 yılında Osmaniye Meslek Yüksek Teknik Okulunu açmak için kurduğumuz derneğin yönetim kuruluna o günkü parti başkanlarını ve belediye başkanını aldık.Kaymakamımız Tahsin Bilgen’i deYönetim KurulumuzunFahri Başkanı yaptık. Dernek Yönetim Kurulunun uygun görmesi üzerine benim başkanlığımda Osmaniye ve Ankara’da gereken çalışmaları yaptık. Bugünkü Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi’nin nüvesini teşkil eden Yüksekokulun kuruluşunu tamamlayarak, Çarşı Polis Karakolu karşısındaki belediyemize ait eski binada hizmete açtık.

Osmaniye’de mesleğim icabı ilk Anonim Şirketi (A.Ş.) kurdum. Osmaniye’de açılan Öncüler Tuğla Fabrikasında Yönetici, Kale Kireç Tuğla Fabrikasında Hissedar ve İdare Meclisi Başkanı olarak görev yaptım. Ortağım ve Kayınpederim Mustafa Sarıkatipoğluile birlikte 1971 yılında Toprakkale Yolu üzerine Örnek Hayvancılık Çiftliği kurduk. Bu çiftliğimiz 1981 yılında askeriye tarafından istimlak edildi. 1978 yılında Adana İktisadi ve Ticari İlimler Akademisinde Lisans Üstü Master yaptım.

1986 yılında, Osmaniye’yi il yapmak içinileri gelen insanların katılımı ile Osmaniye’yi Güzelleştirme ve Tanıtma Derneğini kurduk. 1986 yılından itibaren başkanı bulunduğum dernek çalışmaları ile on yıl tabanda ve tavanda Osmaniye’nin il olma olayını gündemde tuttuk. Rahmetli Belediye Başkanımız Musa Şahin’in bir kaza neticesinde ölümü sebebiyle yapılan belediye seçimi arifesinde Osmaniye il olmuştur. İl olmamızdan havadaki uçan kuş dahi nasiplenmiştir. Bundan dolayı her Osmaniyelinin merhum Musa Şahin’e dua etmesi lazımdır.

Turizm ve Seyahat Acentem olması sebebiyle Osmaniye’yi turizm yönünden tanıtmak için çalışmalarda bulundum.İlk olarak, TÜRSAB’ın Uluslararası Türkçe ve İngilizce yayın yapan aylık mecmuasının 2004 Şubat sayısında Osmaniye’nin turizm değerlerini altı sayfadagenişçe tanıttık. Osmaniye’nin ismini Türk Hava Yolları’nın bir uçağına verilmesine öncülük ettim.“Osmaniye”isimli uçağımız yurtiçi ve yurtdışı uçuşlarına devam etmektedir.

Merhum Alparslan Türkeş’in siyasete atıldığı, Genel Başkanlığa yükseldiği ve Ankara Milletvekili seçildiği Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi’nin adı 1969 yılında, şubat ayında Adana Büyük Kurultayı’nda Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) olarak değiştirildi. Başkanlığını yaptığım Osmaniye Teşkilatımız, CKMP’nin MHP ismini almasında öncülük yapmış ve ambleminin Üç Hilal olmasında etkin rol oynamıştır. MHP, 1969 seçimlerinde, Türkiye genelinde sadece bir milletvekili olarak Alparslan Türkeş’i çıkarabilmiştir. O da Adana’dan seçilmiştir. MHP, 20 bin civarında aldığı oyun 9 binini de bugünkü Osmaniye ve Kadirli ile Bahçe ilçelerinden almıştır. 1965 yılında kurduğum parti teşkilatımı başarıya ulaştırmak için bugüne kadar çalıştım. Osmaniye Merkezinde kazandığımız dört belediye başkanlığı seçiminin Seçim Komitesi Başkanlığını yaparak, partime hizmet ettim.

Mesleğimin Muhasebeci ve Mali Müşavir olması sebebiyle 2003 yılında Osmaniye Mali Müşavirler ve Muhasebeciler Odasını arkadaşlarımla kurarak Oda Başkanı oldum. Meslek hayatımda 40. yılımı tamamladığım 2004 yılında, jübilemi yaparak Onursal Oda Başkanı olarak mesleğimi bıraktım.



