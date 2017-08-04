Başak Gazetesi
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Dün 19:41 TSİ- Osmaniye

Vali Coşkun'dan Toprakkale Kaymakamlığı ve Belediyesine

Vali Ömer Faruk Coşkun, Toprakkale ilçesinde inceleme ve denetlemelerde bulundu.

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Vali Coşkun, ilk olarak Toprakkale Kaymakamlığını ziyaret ederek, Kaymakam Vekili ve Vali Yardımcısı Muammer Balcı’dan ilçenin nüfus, ekonomik kaynakları, sağlık ve eğitim hizmetleri hakkında brifing aldı.

Toprakkale ilçesinin, il merkezi ile bütünleşmiş bir ilçe olduğunu ifade eden Vali Ömer Faruk Coşkun, Merkez ilçe için planlanan yatırımların Toprakkale ilçesini de içerisine alacak şekilde planlandığını söyledi. Sözlerinin devamında Toprakkale Kalesi’nin değerli bir kültür varlığı olduğunu ve mutlaka turizme kazandırılması gerektiğini belirten Vali Coşkun, Kale’nin restorasyon ve çevre düzenlenmesi çalışmalarının mümkün olan en kısa sürede başlaması için girişimlerde bulunacaklarını söyledi.

VALİ COŞKUN’DAN TOPRAKKALE BELEDİYESİNE ZİYARET

Vali Coşkun, programının devamında, Toprakkale Belediyesini ziyaret etti. Ziyaret sırasında Vali Ömer Faruk Coşkun’a Toprakkale Belediye Başkan Vekili Hacı Yılmaz tarafından Belediye hizmetleri hakkında bilgi verildi.

Vali Coşkun’un Toprakkale programı Belediye ziyareti ile son buldu.

Dün 19:41 TSİ - Osmaniye 38 Okunma

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