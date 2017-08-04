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Dün 19:44 TSİ- Osmaniye

Çok sayıda ağrı kesici içince zehirlendi

Osmaniye'de 26 yaşındaki B.Y., baş ve boyun ağrısı nedeniyle birbirinden farklı çok sayıda ağrı kesici ilaç içince zehirlenerek hastanelik oldu.

Olay merkeze bağlı Çağsak Köyü'nde meydana geldi. Baş ve boyun ağrısı bulunan B.Y isimli kadın, birbirinden farklı 13 adet ağrı kesici ilaç içti. Bir süre sonra fenalaşan B.Y, Özel Sevgi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan ilk müdahalenin ardından B.Y, durumunun ağır olması nedeniyle yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber: İbrahim EMÜL/OSMANİYE

Dün 19:44 TSİ - Osmaniye 464 Okunma

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