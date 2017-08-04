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Dün 19:48 TSİ- Osmaniye

Kalp krizi sonucu vefat eden Astsubay göz yaşları arasında toprağa verildi

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı Karakoçan İlçesi Okçular Karakol Komutanı 46 yaşındaki Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Murat Aydın memleketi Osmaniye'de toprağa verildi.

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Gerçirdik kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Elazığ İl Jandarma Komutanlığı Karakoçan İlçesi Okçular Karakol Komutanı 46 yaşındaki Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Murat Aydın memleketi Osmaniye'de toprağa verildi. Şubat ayından bu yana kalp tedavisi gördüğü öğrenilen ve dün görev yaptığı yerde rahatsızlanan evli ve biri kız iki çocuk babası Aydın, kaldırıldığı Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesinde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak yaşamını kaybetti. Cenazesi Osmaniye'ye getirilen merhum Astsubay Aydın'ın naşı ilk olarak helallik alınmak üzere Raufbey Mahallesi'ndeki baba evine götürüldü. Askerlerin omzunda Türk bayrağına sarılı tabutu gören yakınları gözyaşlarına buğuldu. Alibeyli Camiine getirilen Murat Aydın'ın naaşı Cuma namazına müteakip İmam Hatip Yunus Çetinkaya tarafından kılınan cenaze namazının ardından Belediye Asri Mezarlığındaki Görev Şehitliği'nde toprağa verildi. Cenaze törenine Aydın'ın ailesi ve yakınları ile Vali Ömer Faruk Coşkun, Garnizon Komutanıve 39. Mekanize Piyade Tugay Komutan Yardımcısı Topçu Albay Ahmet SerdarGül, İl jandarma Komutanı Jandarma Albay Tamer Bilacan, askeri ve mülki erkan ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Haber: İbrahim EMÜL/OSMANİYE

Dün 19:48 TSİ - Osmaniye 192 Okunma

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