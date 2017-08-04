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Dün 20:07 TSİ- Osmaniye

OGC'den Korkutata Aşıklar Ksrvanı İşbirliği Protokolü

Osmaniye Gazeteciler Cemiyeti OGC Başkanı İsrafil Avcı Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonunun da proje ortağı olduğu Türk Dünyası Korkut Ata Aşıklar Kervanı projesinin protokolünü imzaladı.

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Avrasya Kültür Derneğinin organize ettiği Türk Dünyası Aşıklar Kervanı projesinin imza protokolü Osmaniye Gazeteciler Cemiyetinde düzenlenen törenle OGC Başkanı İsrafil Avcı ile Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Menderes Demir arasında imzalandı.

İmza töreninde konuşan Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Menderes Demir projenin amacının Türk Dünyası Aşıklık geleneğini sürdüren aşıkları aynı salon ve çatı altında birleştirmek olduğunu söyledi.

Demir Türk Dünyasının müşterek değeri olan Korkut Atanın Türkiyeye ve Türk Dünyasına etkileri günümüzdeki aşıklık geleneğine etkileri ve Türk Dünyası içerisindeki yerini ortaya koymak Türk Dünyası Aşıklık geleneğini sürdüren aşıkları aynı salon ve çatı altında birleştirerek Türk Dünyasının tüm renklerini Osmaniyeden başlamak üzere Azerbaycana Kazakistana Kırgızistana ve KKTCne taşıyarak insanlarımıza Dede Korkut Torunu aşıklarının güzelliklerini tattırmak dedi.

Osmaniye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İsrafil Avcı Avrasya Kültür Sanat Derneğinin organize ettiği ve Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonunun proje ortağı olduğu etkinliğin içerisinde yer almaktan onur duyduklarını kaydetti.

Avcı Osmaniyedeki proje ortakları ile birlikte Osmaniyeden başlayacak ve 4 ülkede planlanan etkinliklere tam destek vereceklerini kentin tanıtımı açısından da projeye çok önem verdiklerini söyledi.

Avcı Osmaniyenin tanıtımı için yapılacak her türlü sosyal aktivitelerin içerisinde yer almaktan son derece memnun olduklarını hatırlatan Avcı projenin geleneksel hale getirilmesi için de çalışmalar yapacaklarını bildirdi.

Protokol imza törenine Avrasya Kültür Sanat Derneği Yönetim Kurulu üyesi Mustafa Fettahlıoğlu da katıldı.

Dün 20:07 TSİ - Osmaniye 32 Okunma

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