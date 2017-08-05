Başak Gazetesi
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Dün 20:20 TSİ- Osmaniye

Yağmur ve dolu mısır hasadını olumsuz etkiledi

Osmaniye Ziraat Odası Başkanı (OZO) Bahadır Sezgin, mısır hasadının erken ve sıkıntılı başladığını, yağmur ve dolu yağışlarının verimi yüzde 25-30 oranında etkilediğini söyledi.

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Başkan Sezgin, Osmaniye Ziraat Odasında düzenlediği basın toplantısında, bölgede yoğun olarak ekimi yapılan mısırın tabi afetlerden ciddi anlamda zarar gördüğünü belirterek, tozlaşma döneminde yağmur ve dolu yağışları ile bu yağışların şiddetli oluşunun, mısır koçanlarında yüzde 30'lara yakın dane noksanlığına yol açtığını kaydetti. En son yaşanan sıcaklıkların yine mısır üretimine büyük zarar verdiğini belirten Sezgin, bu zararların kendini hasatta gösteren zararlar olduğunu söyledi.Bahadır Sezgin konuşmasına şöyle devam etti: "Üretim maliyeti geçen yıl kilogram başına 0,763 TL olan mısırın bu yılki maliyeti 0,895 TL'dir. Yani girdi maliyetleri kaynaklı 0,117 TL bir fark oluşmuştur. Zaten fiyatların açıklanmaması ve oluşan bu maliyet farkı nedeni ile çiftçilerimiz iyice zor duruma düşmüştür. Yine geçen yıl mısır alım fiyatları kilogram başına 0,740 TL'ydi. Fakat hasat döneminin yeni başladığı bu dönemde mısırın çiftçiden çıkış fiyatı 0,740 TL'lere kadar gerilemiştir. Bu rakamlara verim kaybı da üst üste konulduğunda mısır üreticisinin durumu çok açık bir şekilde ortadadır. Zaten girdi alış verişini peşin yapamayan ve bankalara, tüccarlara borcu olan çiftçilerimiz ne yapmalı. Durum düşünülenden çok daha vahimdir. Genel Başkanımız Şemsi Bayraktar yaptığı basın toplantısında durumun vahametini dile getirmiş, derhal gerekli önlemlerin alınması gerektiğini vurgulamıştır. TMO alım fiyatının bu durumlar göz ardı edilmeden bir an önce yapılmalı, en az zararla kapatacağı şekilde yapılmalıdır. Fiyat açıklaması serbest piyasada giderek düşen mısır fiyatlarının düşüşünü durduracaktır. Derhal çok acil müdahale yapılması gerekmektedir. Yoksa çiftçimiz perişan olacaktır."

Haber: İBRAHİM EMÜL/OSMANİYE

Dün 20:20 TSİ - Osmaniye 56 Okunma

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