Sebze fideleri ürün vermeye devam ediyor

İlçeye bağlı Arıklıkaş Köyü, Buğdacık mevkiinde kurulan 8 dekar domates, 5 dekar biber ve 3 dekar patlıcan olmak üzere toplamda 16 dekar büyüklüğünde ki Mehmet Avşar'a ait sebze bahçesi, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Ahmet Refik Müftüoğlu ve teknik personellerince kontrol edildi. Müdür Müftüoğlu, "Sebze Üretimini Geliştirme Projesi" kapsamında köylerinde açıkta sebze yetiştiriciliğini yaygınlaştırmak, üreticilerin verimli çeşitlerle, bilinçli ve tekniğine uygun olarak daha kazançlı yetiştiricilik yapmalarını sağlamak amacıyla 24 çiftçiye 211 bin 200 adet domates, biber ve patlıcan fidesi verildiğini söyledi. Fidelerin 103 bin 200 adedinin domates, 86 bin 750 adedinin biber ve 20 bin 250 adedinin ise patlıcan fidesi olduğunu kaydeden Müftüoğlu, "Bu fidelerle İlçemizde 200 dekar sebze bahçe tesisi kurdurulmuştur. 100 Bin lira proje bedelli sebze üretimini geliştirme projemizin yüzde 50'si İl Özel İdare Müdürlüğü destekli olarak çiftçilerimize hibe olarak verilmiştir. Gerçekleştirdiğimiz sebze bahçesi kontrollerinde verdiğimiz patlıcan, biber ve domates çeşitlerinden ve ürün verimlerinin çok yüksek olmasından üreticilerimizin çok memnun olması bizi de ziyadesiyle memnun etmiş ve sebzecilik konusunda bizi daha da şevklendirmiştir." dedi