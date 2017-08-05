Başak Gazetesi
19° OSMANİYE
Dün 20:22 TSİ- Osmaniye

Sebze fideleri ürün vermeye devam ediyor

Osmaniye'nin Bahçe İlçesi'nde, Sebze Üretimini Geliştirme Projesi kapsamında yüzde 50 hibe destekli olarak çiftçiye dağıtılan sebze fideleri ürün vermeye devam ediyor.

DİĞER FOTOĞRAFLAR

İlçeye bağlı Arıklıkaş Köyü, Buğdacık mevkiinde kurulan 8 dekar domates, 5 dekar biber ve 3 dekar patlıcan olmak üzere toplamda 16 dekar büyüklüğünde ki Mehmet Avşar'a ait sebze bahçesi, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Ahmet Refik Müftüoğlu ve teknik personellerince kontrol edildi. Müdür Müftüoğlu, "Sebze Üretimini Geliştirme Projesi" kapsamında köylerinde açıkta sebze yetiştiriciliğini yaygınlaştırmak, üreticilerin verimli çeşitlerle, bilinçli ve tekniğine uygun olarak daha kazançlı yetiştiricilik yapmalarını sağlamak amacıyla 24 çiftçiye 211 bin 200 adet domates, biber ve patlıcan fidesi verildiğini söyledi. Fidelerin 103 bin 200 adedinin domates, 86 bin 750 adedinin biber ve 20 bin 250 adedinin ise patlıcan fidesi olduğunu kaydeden Müftüoğlu, "Bu fidelerle İlçemizde 200 dekar sebze bahçe tesisi kurdurulmuştur. 100 Bin lira proje bedelli sebze üretimini geliştirme projemizin yüzde 50'si İl Özel İdare Müdürlüğü destekli olarak çiftçilerimize hibe olarak verilmiştir. Gerçekleştirdiğimiz sebze bahçesi kontrollerinde verdiğimiz patlıcan, biber ve domates çeşitlerinden ve ürün verimlerinin çok yüksek olmasından üreticilerimizin çok memnun olması bizi de ziyadesiyle memnun etmiş ve sebzecilik konusunda bizi daha da şevklendirmiştir." dedi

Dün 20:22 TSİ - Osmaniye 100 Okunma

Yorum yazarak Başak Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Başak Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Sosyal Anket

Osmaniyespor'un gidişatından memnun musunuz?

Yağmur ve dolu mısır hasadını olumsuz etkiledi mask

Yağmur ve dolu mısır hasadını olumsuz etkiledi

Osmaniye İŞKUR'dan Hükümlülere Kurs mask

Osmaniye İŞKUR'dan Hükümlülere Kurs

Çocuk hastalara kitap hediye edildi mask

Çocuk hastalara kitap hediye edildi

Yaz spor okullarında 25 branşta eğitim mask

Yaz spor okullarında 25 branşta eğitim
BEĞEN 2 B
TAKİP ET 596
Erzin’de traktör üstünde kanlı infaz mask

Erzin’de traktör üstünde kanlı infaz

Hilal'in trafik kazasında ölümü Osmaniye'yi yasa boğdu mask

Hilal'in trafik kazasında ölümü Osmaniye'yi yasa boğdu

Osmaniyeli Zorlu Topaloğlu General Oldu mask

Osmaniyeli Zorlu Topaloğlu General Oldu

Toprakkale ve Düziçi'nde iş kazaları, 6 yaralı mask

Toprakkale ve Düziçi'nde iş kazaları, 6 yaralı

İŞKUR'dan özel hastanede 55 kişiye iş mask

İŞKUR'dan özel hastanede 55 kişiye iş

Ormanlık alanda Hint keneviri yetiştiren 2 kişi tutuklandı mask

Ormanlık alanda Hint keneviri yetiştiren 2 kişi tutuklandı

Vali Coşkun'dan Toprakkale Kaymakamlığı ve Belediyesine mask

Vali Coşkun'dan Toprakkale Kaymakamlığı...

Ali Erat'tan kitap tanıtımı ve imza günü mask

Ali Erat'tan kitap tanıtımı ve imza günü

Belen CHP'de kongre hazırlıkları mask

Belen CHP'de kongre hazırlıkları

Softbol Avrupa Şampiyonasına katılacaklar mask

Softbol Avrupa Şampiyonasına katılacaklar

Osmaniye İŞKUR'dan Hükümlülere Kurs mask

Osmaniye İŞKUR'dan Hükümlülere Kurs

Hilal'in trafik kazasında ölümü Osmaniye'yi yasa boğdu mask

Hilal'in trafik kazasında ölümü Osmaniye'yi yasa boğdu

Osmaniye İŞKUR, İzmir'de 25 kişiye iş sağladı mask

Osmaniye İŞKUR, İzmir'de 25 kişiye iş sağladı

BEĞEN 2 B
TAKİP ET 596

YÜKLENİYOR