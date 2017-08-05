Başak Gazetesi
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Dün 20:26 TSİ- Osmaniye

Sokak hayvanları için park ve bahçelere su ve yem bırakıldı

Osmaniyede hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle yem ve su bulmakta zorlanan sokak hayvanları için parklara, bahçelere ve bazı noktalara su ve yem kapları bırakıldı.

Osmaniye Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi tarafından, Osmaniye Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ve Doğa Yaban Hayatı Koruma Araştırma Derneği'nin desteği ve katkılarıyla, sıcak geçen yaz aylarında sokak hayvanlarının aç ve susuz kalmasının önüne geçmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla kent merkezinde ki belirli noktalarasu ve mama kapları bırakıldı. Dernek Başkanı Bünyamin Akın, vatandaşlarında bu projeye destek olmalarını, kendi imkanları ile bulundukları bölgelerde belirleyecekleri noktalara, aç ve susuz kalan bu canlılar için yem ve su kapları bırakarak besleme yapmalarını istedi.

Haber: İbrahim EMÜL/OSMANİYE

Dün 20:26 TSİ - Osmaniye 41 Okunma

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