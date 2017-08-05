Bayan Basketbol takımımızda hedef yeniden süper lige yükselmek

Tosyalı Toyo Bayan Basketbol Takımı Başkanı Murat Teke konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi 2017-2018 Sezonunda, Teknik Ekibimize, Sporcularımıza ve Bütün Kulüp Çalışanlarımıza Başarılar Diler, Bizleri Hiçbir Zaman Yalnız Bırakmayan Taraftarlarımızı ve Siz Değerli Hemşehrilerimizi De Takımımıza Destek Olmak İçin Bütün Maçlarımıza Davet Ediyorum. Yeni Sezonun Takımımız ve Şehrimiz İçin Hayırlı Olması Temennisi ile"