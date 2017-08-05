Başak Gazetesi
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Dün 23:19 TSİ- Osmaniye

Bayan Basketbol takımımızda hedef yeniden süper lige yükselmek

Tosyalı Toyo Bayan Basketbol takımız Yeniden Ait Olduğumuz Yer Olan Süper Ligde Yer Almak İçin Yoğun Bir Mücadele İçinde Olduğu Açıklandı.

Tosyalı Toyo Bayan Basketbol Takımı Başkanı Murat Teke konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi 2017-2018 Sezonunda, Teknik Ekibimize, Sporcularımıza ve Bütün Kulüp Çalışanlarımıza Başarılar Diler, Bizleri Hiçbir Zaman Yalnız Bırakmayan Taraftarlarımızı ve Siz Değerli Hemşehrilerimizi De Takımımıza Destek Olmak İçin Bütün Maçlarımıza Davet Ediyorum. Yeni Sezonun Takımımız ve Şehrimiz İçin Hayırlı Olması Temennisi ile"

Dün 23:19 TSİ - Osmaniye 27 Okunma

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