Tosyalı ve Baştuğ Osmaniye'nin gururu oldu

Türkiye’de ilk aylık ekonomi dergisi Capital tarafından bu yıl 20’ncisi hazırlanan ve Dergi'nin Ağustos sayısında yayımlanan en büyük 500 özel şirketin sıralandığı "Capital 500" araştırmasına göre, Osmaniye sanayisinin ve Türkiye demir-çelik sektörünün lokomotif iki firmasından Tosçelik, Türkiye'nin en büyük 49. şirketi olurken, Baştuğ Metalurji de Türkiye'nin enbüyük 93. şirketi oldu.

Capital 500 araştırmasıns göre; geçen yıl 58. sırada yer alan Tosçelik Profil ve Saç Endüstrisi AŞ, 11 basamak yükselerek Türkiye'nin en büyük 49. şirketi oldu. Şirketin 2016 cirosu, 3,8 milyar TL olarak gerçekleşti.

Capital 500 Türkiye araştırmasının sonucuna göre, Baştuğ Metalurji ise, Türkiye'nin en büyük 93. şirketi oldu.

Capital 500 'de Dikkat Çekenler;

Capital 500 ligine 68 yeni şirket katıldı.

Giriş bariyeri 141,1 milyondan 152,9 milyon dolara çıktı.

Milyar TL’lik kulübün üye sayısı 211’den 234’e yükseldi.

2016’da 9 şirket üç haneli büyüdü. 2015’de 11 şirket üç haneli büyümüştü.

265 şirket çift haneli büyüme kaydetti. 2015’de 278 şirket çift haneli büyümüştü.

500 şirketten 90’ı ciroda küçüldü. 2015’te bu sayı 83’tü.

500 şirketten 183’ü kârını açıklamamayı tercih etti.

2016’da kâr bilgisi veren 317 şirketten 56’sı zarar açıkladı.

21 şirket 10 milyar TL’nin üzerinde ciro kaydetti. 2015 yılında bu sayı 15’ti.

13 şirket 1 milyar doların üzerinde ihracat yaptı. 2015’de bu rakam 15’ti.