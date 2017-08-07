Mikro cerrahi yöntemle eski sağlığına kavuştu

Yaklaşık bir yıldır kafasındaki şişlik ile gezen Yırtıcı, tedavi için Osmaniye Devlet Hastanesi'ne geldi. Burada Beyin Cerrahı Op.Dr. Yusuf Emrah Gergin tarafından muayene edilen genç kadının kafa tasında, kemiğe nüksetmiş bir beyin tümörü olduğunu belirlendi. Daha sonra hastanede bulunan teknik altyapı ve tecrübeli ekip ile birlikte ameliyata alınan hasta yaklaşık iki saat süren bir operasyon sonrasında eski sağlığına kavuşturuldu. Osmaniye'de nadir yapılan bir ameliyat olduğunu belirten Dr. Gergin, "Hastamız ameliyattan bir gün sonra ayağa kalktı ve yürüdü. Bize geldiğinde bir senedir kafasında şişlik ile gezdiğini söyledi. Yaptığımız muayene ve tetkik sonrasında kemiğe nüksetmiş bir beyin tümörü olduğunu belirledik. Başarılı ve tecrübeli ekibimle birlikte yaklaşık iki saat süren bir operasyonla kafatasındaki tümörü kemik ile beraber çıkardım ve o bölgeye yeniden yapay kemik koydum. Hastamızın sağlık durumu şuanda çok iyi, eski sağlığına kavuşması bizleri mutlu etti." diye konuştu.

Haber: İbrahim EMÜL/OSMANİYE