Otomobil şarampole devrildi, 2 yaralı

Kaza Osmaniye Kadirli Karayolu Cevdetiye Yol ayrımında meydana geldi. İl merkezinden Kadirli istikametine seyir halinde olan 39 yaşındaki F.S.D. idaresindeki 63 HZ 296 plakalı otomobil, sürücüsünün bir anlık dikkatsizliği ve tedbirsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağında bulunan şarampole devrildi. Kazada araç sürücüsü F.S.D. ile yanında yolcu olarak bulunan 26 yaşındaki N.H. isimli kadın yaralandı. Çağrılan ambulans ile Osmaniye Devlet Hastanesinde kaldırılan her iki yaralının da tedavilerinin ardından taburcu edildikleri öğrenildi. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber: İbrahim EMÜL/OSMANİYE