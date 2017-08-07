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Başbakan Başdanışmanı Şen, gençlerle buluştu

Başbakan Başdanışmanı Mustafa Şen, Osmaniye'nin Kadirli İlçesinde bulunan Aslantaş Gençlik Kampında kamp yapan gençlerle bir araya gelerek söyleşi yaptı.

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Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından gençlerin yoğun eğitim-öğretim yılı sonrası yorgunluklarını atmaları, farklı illerden bir araya gelerek 'Bir Kardeşlik İklimi' oluşturmaları, sosyal, kültürel, sanatsal, sportif etkinliklerle, gezilerle vakit geçirmelerini sağlamak amacıyla düzenlediği Aslantaş Kampına 13 ilden 200 genç katıldı. Bir hafta sürecek olan kampın üçüncü gününde Başbakan Başdanışmanı Mustafa Şen geçlerle bir araya gelerek söyleşi yaptı. Gelecekle ilgili planları, hedefleri ve hobileriyle ilgili gençlerle sohbet eden Şen, "İnşallah keyifli, kampın amacına uygun günlerin ardından yeni dostluklar ve yeni bilgi, birikim ile sağlıkla evlerinize dönersiniz." diye konuştu.Aslantaş Gençlik Kampında gerçekleştirilen programa Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir ve diğer kamu kurum müdürleri katıldı.

Haber: İBRAHİM EMÜL/OSMANİYE

Bugün 18:48 TSİ - Osmaniye 32 Okunma

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