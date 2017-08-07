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Osmaniye’de “Kudüs” temalı resim sergisi açılacak

Osmaniye ​HÜDA PAR Osmaniye Gençlik Kolları tarafından “Kudüs” temalı resim sergisi açılacak.

HÜDA PAR Osmaniye Gençlik Kolları tarafından Cumhuriyet Meydanında Siyonist işgalcilerin Mescid-i Aksa’ya yönelik ihlallerini ve Filistinli Müslümanlara yapılan zulmü anlatan “Kudüs” temalı resim sergisi açılacak.Konuyla ilgili HÜDA PAR Osmaniye Gençlik Kolları İl Başkanı Mücahit Alakuş tarafından yapılan açıklamada, Salı ve Çarşamba günü(8-9 Ağustos) 10.00-19.00 saatleri arasında Cumhuriyet Meydanında yapılacak olan "Kudüs" temalı resim sergisine tüm Osmaniye halkı davet edildi.

Haber: Muhsin Alakuş-İLKHA

Bugün 18:49 TSİ - Osmaniye 19 Okunma

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