Osmaniye’de “Kudüs” temalı resim sergisi açılacak

HÜDA PAR Osmaniye Gençlik Kolları tarafından Cumhuriyet Meydanında Siyonist işgalcilerin Mescid-i Aksa’ya yönelik ihlallerini ve Filistinli Müslümanlara yapılan zulmü anlatan “Kudüs” temalı resim sergisi açılacak.Konuyla ilgili HÜDA PAR Osmaniye Gençlik Kolları İl Başkanı Mücahit Alakuş tarafından yapılan açıklamada, Salı ve Çarşamba günü(8-9 Ağustos) 10.00-19.00 saatleri arasında Cumhuriyet Meydanında yapılacak olan "Kudüs" temalı resim sergisine tüm Osmaniye halkı davet edildi.

Haber: Muhsin Alakuş-İLKHA