Osmaniye'den 392 Hacı adayı kutsal topraklara uğurlandı

İmamı Azam Camiinde, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan program din görevlilerinin icra ettikleri ilahi ve salavat-ı şerife dinletileri ile devam etti. İl Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu bu yıl 392 kişinin hacca gideceğini, bunların 150'sinin acentelerle 242 kişinin ise Diyanet İşleri Başkanlığının organizesi ile hacca gideceğini ve bu bağlamda hacı adaylarına kutsal beldelerde geçen günlerini en iyi şekilde değerlendirmelerini istedi.Müftü Tahiroğlu, "Aslında biz bugün hac yolculuğunun evrensel bir kardeşlik ve sevgi atmosferine çevirecek, kardeşlerimizin feyiz ve coşkularına ortak olmak için buradayız. Sizler şu anda Allah’ın misafiri olarak yola çıkacaksınız. Siz oraya ibadet için gidiyorsunuz. Zamanınızı tavaf ederek, namaz kılarak, Kur'an okuyarak, geçirmeye çalışın."diye konuştu. Kutsal hac yolculuğunun çok müstesna bir yolculuk olduğunu hatırlatan, bütün hac yolcularının bu bilinçte hareket etmelerini belirten Tahiroğlu, "Hacca gidecek olanların hac ibadetlerini Allah, makbul eylesin, en güzel şekilde hac ibadetini yapıp gelmeyi, gidemeyen kardeşlerimize de en yakın zamanda gitmeyi nasip eylesin. O mekânlar duaların kabul edildiği mekânlardır. O mübarek topraklara Allah’ın Resulüne selam götürün hac yolculuğuna çıkan Osmaniyeliler, Kâbe’de ülkemiz için askerlerimiz, polislerimiz için ve bütün Müslümanlar için dua edin." dedi.Kutsal hac yolculuğuna çıkan Osmaniyelilerin, ailelerinin ve yakınlarının katıldığı programın sonunda, gerçekleştirilen vedalaşma esnasında ise duygu dolu anlar yaşandı. Hacca gidenlerin yakınları da gözyaşlarına hâkim olamadılar. Kutsal topraklara hareket eden hacı adaylarının yakınları ise çok heyecanlı olduklarını programlar vesilesi ile hacca gidenlerin heyecanını paylaştıklarını söylediler. Program Müftü Tahiroğlu’nun yaptığı duanın ardından tekbirler ve salâvatlarla hacı adaylarının otobüslere bindirilerek uğurlanması ile sona erdi.