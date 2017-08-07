Başak Gazetesi
22° OSMANİYE
Bugün 18:54 TSİ- Osmaniye

Osmaniye'den 392 Hacı adayı kutsal topraklara uğurlandı

Osmaniye'den hac ibadetini ifa etmek üzere kutlu yolculuğa çıkan 392 hacı adayı, kutsal topraklara uğurlandılar.

DİĞER FOTOĞRAFLAR

İmamı Azam Camiinde, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan program din görevlilerinin icra ettikleri ilahi ve salavat-ı şerife dinletileri ile devam etti. İl Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu bu yıl 392 kişinin hacca gideceğini, bunların 150'sinin acentelerle 242 kişinin ise Diyanet İşleri Başkanlığının organizesi ile hacca gideceğini ve bu bağlamda hacı adaylarına kutsal beldelerde geçen günlerini en iyi şekilde değerlendirmelerini istedi.Müftü Tahiroğlu, "Aslında biz bugün hac yolculuğunun evrensel bir kardeşlik ve sevgi atmosferine çevirecek, kardeşlerimizin feyiz ve coşkularına ortak olmak için buradayız. Sizler şu anda Allah’ın misafiri olarak yola çıkacaksınız. Siz oraya ibadet için gidiyorsunuz. Zamanınızı tavaf ederek, namaz kılarak, Kur'an okuyarak, geçirmeye çalışın."diye konuştu. Kutsal hac yolculuğunun çok müstesna bir yolculuk olduğunu hatırlatan, bütün hac yolcularının bu bilinçte hareket etmelerini belirten Tahiroğlu, "Hacca gidecek olanların hac ibadetlerini Allah, makbul eylesin, en güzel şekilde hac ibadetini yapıp gelmeyi, gidemeyen kardeşlerimize de en yakın zamanda gitmeyi nasip eylesin. O mekânlar duaların kabul edildiği mekânlardır. O mübarek topraklara Allah’ın Resulüne selam götürün hac yolculuğuna çıkan Osmaniyeliler, Kâbe’de ülkemiz için askerlerimiz, polislerimiz için ve bütün Müslümanlar için dua edin." dedi.Kutsal hac yolculuğuna çıkan Osmaniyelilerin, ailelerinin ve yakınlarının katıldığı programın sonunda, gerçekleştirilen vedalaşma esnasında ise duygu dolu anlar yaşandı. Hacca gidenlerin yakınları da gözyaşlarına hâkim olamadılar. Kutsal topraklara hareket eden hacı adaylarının yakınları ise çok heyecanlı olduklarını programlar vesilesi ile hacca gidenlerin heyecanını paylaştıklarını söylediler. Program Müftü Tahiroğlu’nun yaptığı duanın ardından tekbirler ve salâvatlarla hacı adaylarının otobüslere bindirilerek uğurlanması ile sona erdi.

Bugün 18:54 TSİ - Osmaniye 76 Okunma

Yorum yazarak Başak Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Başak Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Sosyal Anket

Osmaniyespor'un gidişatından memnun musunuz?

Osmaniye’de “Kudüs” temalı resim sergisi açılacak mask

Osmaniye’de “Kudüs” temalı resim sergisi açılacak

Başbakan Başdanışmanı Şen, gençlerle buluştu mask

Başbakan Başdanışmanı Şen, gençlerle buluştu

Otomobil şarampole devrildi, 2 yaralı mask

Otomobil şarampole devrildi, 2 yaralı

Fakıuşağı Mahallesi için ne yapıldı? mask

Fakıuşağı Mahallesi için ne yapıldı?
BEĞEN 2 B
TAKİP ET 595
Erzin’de traktör üstünde kanlı infaz mask

Erzin’de traktör üstünde kanlı infaz

Hilal'in trafik kazasında ölümü Osmaniye'yi yasa boğdu mask

Hilal'in trafik kazasında ölümü Osmaniye'yi yasa boğdu

Osmaniyeli Zorlu Topaloğlu General Oldu mask

Osmaniyeli Zorlu Topaloğlu General Oldu

Otomobil şarampole devrildi, 2 yaralı mask

Otomobil şarampole devrildi, 2 yaralı

Toprakkale ve Düziçi'nde iş kazaları, 6 yaralı mask

Toprakkale ve Düziçi'nde iş kazaları, 6 yaralı

İŞKUR'dan özel hastanede 55 kişiye iş mask

İŞKUR'dan özel hastanede 55 kişiye iş

Mikro cerrahi yöntemle eski sağlığına kavuştu mask

Mikro cerrahi yöntemle eski sağlığına ka...

Tosyalı ve Baştuğ Osmaniye'nin gururu oldu mask

Tosyalı ve Baştuğ Osmaniye'nin gururu oldu

Bayan Basketbol takımımızda hedef yeniden süper lige yükselmek mask

Bayan Basketbol takımımızda hedef yeniden süper lige yükselm...

Sokak hayvanları için park ve bahçelere su ve yem bırakıldı mask

Sokak hayvanları için park ve bahçelere su ve yem bırakıldı

Sebze fideleri ürün vermeye devam ediyor mask

Sebze fideleri ürün vermeye devam ediyor

Yağmur ve dolu mısır hasadını olumsuz etkiledi mask

Yağmur ve dolu mısır hasadını olumsuz etkiledi

OGC'den Korkutata Aşıklar Ksrvanı İşbirliği Protokolü mask

OGC'den Korkutata Aşıklar Ksrvanı İşbirliği Protokolü

BEĞEN 2 B
TAKİP ET 595

YÜKLENİYOR