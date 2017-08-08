Korkut Ata Üniversitesine Yeni Rektör Yardımcısı Atandı

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (OKÜ) Rektörü Prof. Dr. Murat Türk, Rektör Yardımcılığı görevine 2015-2017 yılları arası Harran Üniversitesi Akçakale Meslek Yüksekokul Müdürü olarak görevini yürüten Prof. Dr. Ali İhsan Öztürk'ü atadı. Son olarak OKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi olarak görev yapan Öztürk, 4 Ağustos itibariyle Rektör Yardımcılığı görevine başladı. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali İhsan Öztürk’ün Biyografisi şöyle: "1961 yılında doğan Öztürk, 1986 yılında Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Kimya Bölümden mezun oldu. Prof. Dr. Ali İhsan Öztürk, 1987 yılında Kars Anadolu İmam Hatip Lisesinde öğretmen olarak göreve başladı. 1993 yılında Harran Üniversitesinde Araştırma Görevlisi olarak görev yapan Öztürk, 2002 yılında Fırat Üniversitesinde doktorasını tamamladı. 2012 yılında Doçent unvanını aldı. Pek çok ulusal ve uluslararası makaleleri bulunan Prof. Dr. Ali İhsan Öztürk, Fakülte Kurulu Üyeliği, Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği, Akçakale Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü görevlerinde bulundu. Prof. Dr. Ali İhsan Öztürk 4 Ağustos 2017 tarihi itibariyle Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektör Yardımcılığı görevine atandı. Prof. Dr. Ali İhsan Öztürk, Hacer Öztürk ile evli ve 2 çocuk babası."