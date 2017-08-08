Şanaral'ı 5 günde 200 bin kişi izledi

Radyo 80 programcılarından Muharrem Şanaral’ın seslendirdiği iki yaşam hikâyesi, sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı.

Muharrem Şanaral’ın kendi Facebook beğeni sayfasından paylaştığı hikâyeler 5 günde 200 bin kişi tarafından izlendi.

Genç sanatçı Muharrem Şanaral’ın Radyo 80 stüdyosunda hazırladığı “Aile Hayatı” ve “Şükür” konulu anlatımlarını 2 binden fazla kişi paylaşırken, binlerce kişi binlerce kişi beğendi ve yüzlerce kişi de yorum yaptı.

Youtube ve Facebook başta olmak üzere popüler sosyal medya araçlarında anlatımlarına devam edeceğini belirten Şanaral, ilgi gösteren herkese teşekkür etti.