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Bugün 13:56 TSİ- Osmaniye

At ve arabasıyla uçuruma yuvarlanan genç kurtarıldı

Osmaniye'de kontrolünü kaybettiği at arabasıyla birlikte uçuruma yuvarlanan 15 yaşındaki M.Ç. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

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Merkeze bağlı Kumarlı Köyü yakınlarında kullandığı at arabasının kontrolünü kaybeden M.Ç, at ve at arabasıyla birlikte 15 metrelik uçuruma yuvarlandı. Çalılara takılarak durabilen M.Ç'yi gören vatandaşlar durumu 112 Acil Servis ve AFAD ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede ulaşan AFAD ekipleri, uçuruma yuvarlanan atı ve at arabasına ip bağlayarak yukarı çekti. Daha sonra ise uçuruma inen kurtarma ekibi, M.Ç'yi sedyeye bağlayarak uçurumdan çıkardı. Ambulansla Osmaniye Devlet Hastanesine kaldırılan M.Ç'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Haber: İBRAHİM EMÜL/OSMANİYE

Bugün 13:56 TSİ - Osmaniye 44 Okunma

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