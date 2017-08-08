Yaz Kur'an Kursu öğrencileri yarıştı

İl merkezi, kasaba, köy cami ve kur'an kurslarında eğitim gören öğrencileirn katıldığı yarışma müftülük binasında gerçekleştirildi. Yapılan yarışma sonunda kız öğrencilerden Mevlana Kur'an Kursu öğrencisi Ebru Polat birinci olurken, Cumhuriyet Kur'an Kursu öğrencisi Ayşe Öz ikinci ve Selahaddin-i Eyyubi Camii Kur'an Kursu öğrencisi Zeynep Yıldırım üçüncü oldu. Erkek Öğrencilerden Selahaddin-i Eyyubi Camii Kur'an Kursu öğrencisi Halil Osman Sakar birinci oldu. Dereceye giren öğrencilere ve öğreticilerine teşekkür eden İl Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu, katılımcılara Kur'an-ı Kerim ve İslam İlmihali hediye etti.

Haber: İBRAHİM EMÜL/OSMANİYE