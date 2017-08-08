Başak Gazetesi
40° OSMANİYE
Bugün 13:58 TSİ- Osmaniye

Yaz Kur'an Kursu öğrencileri yarıştı

Osmaniye İl Müftülüğü tarafından yaz Kur'an kursları arasında Kur'an-ı Kerim ve Dini Bilgiler yarışması düzenlendi.

DİĞER FOTOĞRAFLAR

İl merkezi, kasaba, köy cami ve kur'an kurslarında eğitim gören öğrencileirn katıldığı yarışma müftülük binasında gerçekleştirildi. Yapılan yarışma sonunda kız öğrencilerden Mevlana Kur'an Kursu öğrencisi Ebru Polat birinci olurken, Cumhuriyet Kur'an Kursu öğrencisi Ayşe Öz ikinci ve Selahaddin-i Eyyubi Camii Kur'an Kursu öğrencisi Zeynep Yıldırım üçüncü oldu. Erkek Öğrencilerden Selahaddin-i Eyyubi Camii Kur'an Kursu öğrencisi Halil Osman Sakar birinci oldu. Dereceye giren öğrencilere ve öğreticilerine teşekkür eden İl Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu, katılımcılara Kur'an-ı Kerim ve İslam İlmihali hediye etti.

Haber: İBRAHİM EMÜL/OSMANİYE

Bugün 13:58 TSİ - Osmaniye 18 Okunma

Yorum yazarak Başak Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Başak Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Sosyal Anket

Osmaniyespor'un gidişatından memnun musunuz?

Yaz Kur'an Kursu öğrencileri yarıştı mask

Yaz Kur'an Kursu öğrencileri yarıştı

At ve arabasıyla uçuruma yuvarlanan genç kurtarıldı mask

At ve arabasıyla uçuruma yuvarlanan genç kurtarıldı

Osmaniye’de “Kudüs” temalı resim sergisi açılacak mask

Osmaniye’de “Kudüs” temalı resim sergisi açılacak

Başbakan Başdanışmanı Şen, gençlerle buluştu mask

Başbakan Başdanışmanı Şen, gençlerle buluştu
BEĞEN 2 B
TAKİP ET 595
Erzin’de traktör üstünde kanlı infaz mask

Erzin’de traktör üstünde kanlı infaz

Hilal'in trafik kazasında ölümü Osmaniye'yi yasa boğdu mask

Hilal'in trafik kazasında ölümü Osmaniye'yi yasa boğdu

Otomobil şarampole devrildi, 2 yaralı mask

Otomobil şarampole devrildi, 2 yaralı

Osmaniyeli Zorlu Topaloğlu General Oldu mask

Osmaniyeli Zorlu Topaloğlu General Oldu

Kalp krizi sonucu vefat eden Astsubay göz yaşları arasında toprağa verildi mask

Kalp krizi sonucu vefat eden Astsubay göz yaşları arasında t...

Osmaniye'de Aranan 798 kişi yakalandı, 72'si tutuklandı mask

Osmaniye'de Aranan 798 kişi yakalandı, 72'si tutuklandı

Osmaniye'den 392 Hacı adayı kutsal topraklara uğurlandı mask

Osmaniye'den 392 Hacı adayı kutsal topra...

Osmaniye’de “Kudüs” temalı resim sergisi açılacak mask

Osmaniye’de “Kudüs” temalı resim sergisi açılacak

Başbakan Başdanışmanı Şen, gençlerle buluştu mask

Başbakan Başdanışmanı Şen, gençlerle buluştu

Otomobil şarampole devrildi, 2 yaralı mask

Otomobil şarampole devrildi, 2 yaralı

Mikro cerrahi yöntemle eski sağlığına kavuştu mask

Mikro cerrahi yöntemle eski sağlığına kavuştu

Tosyalı ve Baştuğ Osmaniye'nin gururu oldu mask

Tosyalı ve Baştuğ Osmaniye'nin gururu oldu

Bayan Basketbol takımımızda hedef yeniden süper lige yükselmek mask

Bayan Basketbol takımımızda hedef yeniden süper lige yükselm...

BEĞEN 2 B
TAKİP ET 595

YÜKLENİYOR