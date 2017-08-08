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Bugün 14:27 TSİ- Osmaniye

"Damarlarındaki Asil Kanı Kirletme"

Ülkü Ocakları Osmaniye İl Başkanlığı, ’Damarlarındaki asil kanı kirletme’’ projesi çerçevesinde uyuşturucuyla mücadeleye tam destek verdiklerini duyurdu.

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Ülkü Ocakları Osmaniye İl Başkanı Hasan Şahin Ceylan yaptığı basın açıklamasında uyuşturucu kullanımı yaşının ilkokul seviyelerine kadar indiğini Türk Milletinin geleceği olan gençlerin zehirlenmek suretiyle büyük bir milletin en büyük zenginliği olan gençliğin uyuşturulduğunu dile getirdi.Damarlarındaki asil kanı kirletme sloganıyla başlatmış oldukları madde bağımlılığı ve uyuşturucu ile mücadele kampanyası kapsamında Osmaniye Ülkü Ocakları olarak kampanyaya destek verdiklerini açıklayan İl Başkanı Hasan Şahin Ceylan, gençliğin zehirlenerek düşünen değil uyuşan bir gençlik oluşturulmak istendiğini kaydetti. Ceylan, "Uyuşturucuyla mücadelede Osmaniye Ülkü Ocakları olarak bu projeye tam destek veriyoruz. Yüce Türk milletinin en büyük zenginliği gençliğidir bu zenginliğimizden bizi mahrum etmek isteyenler gençliğimizin düşünen değil uyuşan bir gençlik olmasını isteyenlerdir. Uyuşturucu satıcılarına ve tedarikçilerine sesleniyorum. Yapmış olduğunuz bu aşağılık iş vatan hainliğinden beterdir. Geleceğimiz olan gençliğimizle oynamak en büyük vatan hainliğidir Osmaniye Ülkü Ocakları bütün vatan hainlerinin karşısındadır. ’’ dedi.

Bugün 14:27 TSİ - Osmaniye 16 Okunma

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