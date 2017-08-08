Osmaniye Yemek Sanayicileri Derneği Başkanı Adem Küpeli konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada," Yeni Valimiz Ömer Faruk Coşkun beyi oldukça samimi ve Osmaniye'nin geleceği için önemli hizmetlere imza atacağını gördüm. Bu arada yemek sanayicileri olarak sorunlarımızı anlattım. öğretmenevleri ile ilgili yaşadığımız sıkıntıyı da dile getirdim. Valimize tekrar hoş geldiniz diyorum"dedi.
Bugün 14:29 TSİ- Osmaniye
Osmaniye Yemek Sanayicileri Derneği'nden Vali Coşkun'a nezaket ziyareti
Osmaniye Yemek Sanayicileri Derneği Başkanı Adem Küpeli, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte, Valimiz Ömer Faruk Coşkun'a "Hayırlı olsun" ziyaretinde bulundular.
Bugün 14:29 TSİ - Osmaniye 45 Okunma
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