Okü Rektörünün İlanı İstifa Getirdi

OKÜ Rektörü’nün göreve geldiğinden bu yana defalarca kez ilana çıkmasına karşın aylar önce hak ettiği Profesörlük kadrosu için ilana çıkmamasına tepki olduğu düşünülen bir kararla Doç. Dr. Mehmet CİHANGİR’in İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi‘nin Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa ettiği öğrenildi.

OKÜ Rektörü göreve gelmesinden bu yana üç kez öğretim üyesi ilana çıkmıştı. 7 Ağustos 2017 günü verilen ilan ise ilk defa bu kadar toplu olarak verilen bir ilan olarak göze çarpmakta. Yaklaşık 130 öğretim üyesi olan üniversitede ilana çıkılan öğretim üyesi sayısı 20. Bu sayı toplam kadronun yaklaşık %15’ine denk geliyor. Bugüne kadar verilen ilanlardan bazılarının bilimsellikten uzak olduğu gerekçesiyle ulusal medyadan da tepkiler geldiği düşünüldüğünde bu sayının önemi daha da artmış görünmektedir.

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi’nin kurulduğu günden bu yana çok önemli görevlerde bulunan hemşehrimizDoç. Dr. Mehmet Cihangir daha önce Bahçe Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü ve son olarak da Osmaniye Meslek Yüksekokulu Müdürü olarak görev yapmıştı.

Doç. Dr. Mehmet Cihangir’in istifa kararını üniversite rektörünün atandığı dönemden bu yana gösterdiği kadrolaşmaya bir tepki olarak aldığı düşünülüyor.

Doç. Dr. Mehmet Cihangir’in geçen yıl Temmuz ayında yapılacak olan ancak son aşamada iptal edilen rektörlük seçimlerinde Prof. Dr. Cafer Kayadelen ve ekibiyle birlikte hareket ettiği, o dönemde mevcut rektörle birlikte hareket etmediği biliniyor. Nitekim sözkonusu ekip o dönemde Başak Gazetesiolarak bizi de ziyaret etmiş ve destek istemişlerdi.

Prof. Dr. Cafer Kayadelenve ekibi o dönemde bazılarınca hükümete ve Cumhurbaşkanına olan yakın duruşlarıyla itham edilmişlerdi.