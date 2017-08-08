Başak Gazetesi
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Dün 17:27 TSİ- Osmaniye

Kaymakam Gültekin sebze bahçelerini inceledi

Kaymakamı Müfit Gültekin, 'Sebze Üretimini Geliştirme Projesi' kapsamında yüzde 50 hibe destekli olarak çiftçiye dağıtılan ve ürün vermeye başlayan sebze bahçelerini yerinde inceledi.

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Osmaniye'nin Bahçe İlçe Kaymakamı Müfit Gültekin, 'Sebze Üretimini Geliştirme Projesi' kapsamında yüzde 50 hibe destekli olarak çiftçiye dağıtılan ve ürün vermeye başlayan sebze bahçelerini yerinde inceledi. Kaymakam Gültekin, İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünce, yüzde 50 İl Özel İdare Müdürlüğü destekli olarak Arıklıkaş Köyünde tesis ettirilen sebze bahçelerinde incelemelerde bulunarak, İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Ahmet Refik Müftüoğlu ve Ziraat Mühendisi Hüseyin Selçuk'tan bilgi aldı. Kaymakam Gültekin, domates, biber ve patlıcan fideleri ile kurdurulan 80 dekar büyüklüğünde ki Mehmet Uncu'ya, 16 dekar büyüklüğünde ki Mehmet Avşar'a ve 70 dekar büyüklüğünde ki İbrahim Karaman'a ait sebze bahçelerinde gezdi. Gültekin, sektör çalışanlarına hayırlı,bereketlivebol kazançlıbir sezon dileğinde bulundu. Bahçe İlçe Gıda, Tarım Ve Hayvancılık Müdürü Ahmet Refik Müftüoğlu, Sebze Üretimini Geliştirme Projesi çerçevesinde köylerde açıkta sebze yetiştiriciliğini yaygınlaştırmak, üreticilerin verimli çeşitlerle, bilinçli ve tekniğine uygun olarak daha kazançlı yetiştiricilik yapmalarını sağlamak amacıyla 2017 yılı dikim sezonunda 24 çiftçiye, 211 bin 200 adet domates, biber ve patlıcan fidesi verildiğini söyledi.

Haber: İBRAHİM EMÜL/OSMANİYE

Dün 17:27 TSİ - Osmaniye 28 Okunma

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