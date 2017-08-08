Kübra- İlkay Babaoğlu’nun nikahını Kadir Kara kıydı

Hatice- Fatih Türk Ailesinin hanımefendi kızı Kübra ile Elif-Süleyman Babaoğlu ailesinin beyefendi oğlu İlkay bugün evliliğe doğru ilk adımı attılar.

Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara’nın kıydığı nikahta MHP Osmaniye İl Başkanı Fahri Kuyulu ve MHP Osmaniye Merkez İlçe Başkanı Av. Ali Turğay Akıncı da şahitlik yaptı.

8 Eylül 2017 tarihinde yapılacak köy düğünü ile dünya evine girecek olan genç çiftleri kutluyor, ömür boyu mutluluklar diliyoruz.