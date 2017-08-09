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Erzin Şahin Tepesi’ne Tabiat Parkı Tescil İncelemesi

Hatay’ın Erzin ilçesinde bir dönem Doğu Akdeniz Bölgesinin cazibe merkezi olan içerisinde havanların barındığı Şahin Tepesi, tabiat parkı tescili için ön etüt çalışmalarına başlandı.

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Hatay’ın Erzin ilçesinde bir dönem Doğu Akdeniz Bölgesinin cazibe merkezi olan içerisinde havanların barındığı Şahin Tepesi, tabiat parkı tescili için ön etüt çalışmalarına başlandı.

Erzin Şahin Tepesi Tabiat Parkı tescili için ön etüt çalışmaları kapsamında Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü Hassas Alanlar Dairesi Etüt ve Envanter Şube Müdürlüğünden bir ekip Erzin’e geldi.

Ekipte yer alan Hasan Tahsin Ertaş, Kemal Sarı,DKMP 7.Bölge AdanaMilli Parklar Şube Müdürü Faruk Atmaca,Hatay DKMPŞube Müdürü Cüneyd Çağlar, Şefi Recai Topal ve şeflik personelleri ile Erzin Belediyesinden Başkan Yardımcıları Mehmet Vural, Bora Börklü Şahin Tepesi’nde inceleme gezisi dü zenledi.

Uzun yıllardır atıl durumda bırakılan tam bir doğa harikası olan bölgesini gezip inceleyen ekip yapacağı ön çalışma sonrasında Erzin Şahin Tepesi’nin tescillendirilmesi için girişimlerde bulunulacak.

Çalışmalar sonrası Erzin Belediye Başkanı Kasım Şimşek'i de makamında ziyaret eden ekip Tabiat Parkı Tescili için görüş alışverişinde bulunuldu.

Haber:Adil COŞKUNER - ERZİN

Bugün 13:29 TSİ - Osmaniye 49 Okunma

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