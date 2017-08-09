HÜDA PAR Osmaniye İl Gençlik Kolları Tarafından 'KUDÜS' Temalı Resim Sergisi Açıldı

HÜDA PAR Osmaniye İl Gençlik Kolları tarafından Cumhuriyet Meydanında Siyonist işgalcilerin Mescid-i Aksa’ya yönelik ihlallerini ve Filistinli Müslümanlara yapılan zulmü anlatan “Kudüs” temalı resim sergisi açıldı.

Yaptıkları resim sergisiyle amaçlarının Filistin’i ve Mescid-i Aksa’yı gündemde tutmak ve Osmaniye halkında bilinç uyandırmak olduğunu belirten HÜDA PAR İL Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Ata Zileli şu ifadeleri kulandı: “Biz HÜDA PAR Gençlik Kolları olarak Osmaniye’de Siyonist işgalcilerin Mescid-i Aksa’ya yönelik ihlallerini ve Filistinli Müslümanlara yapılan zulmü anlatan “Kudüs” temalı resim sergisi açtık, halkımızda bilinç uyandırmak için. Müslümanlar arasında birlik ve beraberlik olmadığı için bugün israil Mescid- i Aksa’yı abluka altına almış durumda. Bizler Mescid-i Aksa için elimizden geleni yapacağız.” İfadelerini kullandı.

Son olarak resim sergisine gelen vatandaşların tepkilerinin olumlu olduğunu, güzel karşıladıklarını belirten Zileli; vatandaşlara bu tutumlarından dolayı teşekkür ettiklerini belirtti.

(Haber: Muhsin Alakuş-İLKHA)