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Osmaniye Valisi Coşkun, Hasanbeyli'yi ziyaret etti

Vali Ömer Faruk Coşkun, Hasanbeyli ilçesinde inceleme ve denetlemelerde bulundu. İlk olarak Hasanbeyli Kaymakamlığını ziyaret eden Vali Coşkun, İl...

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Vali Ömer Faruk Coşkun, Hasanbeyli ilçesinde inceleme ve denetlemelerde bulundu. İlk olarak Hasanbeyli Kaymakamlığını ziyaret eden Vali Coşkun, İlçe Kaymakam Vekili ve Bahçe Kaymakamı Müfit Gültekin’den ilçenin nüfus, ekonomik kaynakları, sağlık ve eğitim hizmetleri hakkında brifing aldı. Vali Coşkun’un ziyareti sırasında İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Altun ve İl Özel İdaresi Genel Sekreter Vekili Mesut Ovalı da bulundu.

Vali Coşkun, Kaymakamlık ziyaretinin ardından Hasanbeyli İlçesi Özel Harekât Binası ve İlçe Halk Eğitim Merkezinde inceleme ve denetlemelerde bulundu. Daha sonra yapımı devam eden Hasanbeyli Çok Programlı Anadolu Lisesi Atölye Binası inşaatınıda inceleyenVali Coşkun, devam eden çalışmalar hakkında İl Özel İdaresi Genel Sekreter Vekili Mesut Ovalı’dan bilgi aldı.

VALİ COŞKUN’DAN HASANBEYLİ BELEDİYESİNE ZİYARET

Vali Coşkun, programının devamında Hasanbeyli Belediyesini ziyaret etti. Ziyaret sırasında Hasanbeyli Belediye Başkanı Alpaslan Koca tarafından Vali Coşkun’a belediye hizmetleri hakkında bilgi verildi.

Belediye ziyaretinin ardından, çarşı içinden yürüyerek ilçe esnafı ile sohbet eden Vali Ömer Faruk Coşkun daha sonra vatandaşlarla bir araya geldi. Hasanbeyli ilçe sakinleri ile bir süre sohbet eden Vali Coşkun, ziyareti sırasında yanına gelen çocuklarla da yakından ilgilenerek, çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

Vali Coşkun’un Hasanbeyli ziyareti, DOĞAKA tarafından desteklenen ve çalışmaları Hasanbeyli Belediyesi tarafından yürütülmekte olan piknik ve mesire alanı incelemesi ile son buldu. İncelemeleri sırasında Vali Coşkun’a Belediye Başkanı Koca tarafından bilgi verildi.

Vali Ömer Faruk Coşkun, Hasanbeyli’deki inceleme ve denetlemelerinin ardından İlçeden ayrıldı.

Bugün 13:39 TSİ - Osmaniye 45 Okunma

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