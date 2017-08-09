Dr. Suat ÖNAL :"2023 hedeflerine emin adımlarla ilerliyoruz"

Önal, ziyaretleri kapsamında, kent merkezinde bitme aşamasına gelen 24 derslikli Ticaret Meslek Lisesi inşaatını, Bilim ve Sanat Merkezi ile Halk Eğitim Merkezi inşaatlarını, 300 kişilik Sosyal Bilimler Lisesi Pansiyon inşaatını, Şehit Mehmet Karacatilki İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu inşaatını, Toprakkale İlçesinde 12 derslikli Ataturk Ortaokulu inşaatını ve Toprakkale Halk Eğitim Merkezi inşaatını inceledi.

Önal, ziyaretler esnasında Milli Eğitim Müdürü Ramazan Çelik’ten okul inşaatlarında gelinen aşamalar hakkında bilgi aldı.

Kent merkezi ve ilçelerle dört bir yandan hükümet yatırımların devam ettiğini anlatan AK Parti Milletvekili Önal, yaptığı açıklamada, Osmaniye halkının hizmetin en iyisine layık olduğunu belirtti.

Kentte çok sayıda eğitim ve diğer hizmetler için inşaat çalışmalarının yürütüldüğünü ifade eden Önal, “Kentimizde eğitim binalarının inşaatları hızla devam ediyor.Güney Çevreyolunun Çardak köyü kesiminde 24 derslikli Ticaret Meslek Lisesi inşaatı tamamlanmak üzeredir. Okulumuzun yeni eğitim ve öğretim yılına yetişmesi planlanıyor. Ziyaretlerimiz kapsamında, Şehit Mehmet Karacatilki İmam Hatip Lisesini ziyaret ederek burada yapılması planlanan çok amaçlı konferans salonunda incelemelerde bulunarak, okulda hafızlık eğitimi gören yavrularımızla sohbet ettik. Yine Fakıuşağı Mahallesi Okullar Kampüsüne yakın bölgede yapılan Bilim ve Sanat Merkezi ile Halk Eğitim Merkezi inşaatlarını yerinde inceledik. Yüzde 30 oranında yapımı tamamlanan söz konusu yatırımlarımız yıl sonuna kadar bitmiş olacak. Kent merkezinde Okullar kampüsünde 300 kişilik Sosyal Bilimler Lisesi Pansiyon inşaatını yerinde inceledik. Bu yatırımlarımızda Eylül ayı itibariyle tamamlanacak. Toprakkale ilçesinde de 12 derslikli Atatürk Ortaokulu inşaatını da yerinde inceleme imkanı bulduk. Bu ilçemizde ayrıca Halk Eğitim Merkezi inşaatı da hızla devam ediyor” şeklinde konuştu.

Önal, ikili öğretimden tekli öğretim geçişi sağlamak için yeni okul inşaatlarının hızlı devam ettiğini belirtti.

Gelecek nesillerin yetiştirilmesinde eğitim yuvalarının büyük önem taşıdığını aktaran Önal, “Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde, Başbakanımız Binali Yıldırım’ın desteğiyle ülkemizi 2023 hedeflerine ulaştırmak adına tüm gücümüzle çalışıyoruz. Bu anlamda, kentimizde okul inşaatlarımızın artması, gençlerimizi geleceğe hazırlamak adına çok önemlidir. Bizler kentimizde bu yatırımların daha da artması, inşaat halinde olanlarının biran önce tamamlanarak hizmete girmesi için çaba harcıyoruz. Halkımız hizmetin en iyisine layıktır” ifadelerini kullandı.