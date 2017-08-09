Başkan Tarhan Asfalt Yol Çalışmalarını Yerinde İnceledi

Şehit Kansu Küçükateş Mahallesinde devam eden çalışmalar hakkında konuşan Başkan Tarhan yol çalışmalarımız diğer mahallelerde devam edecek dedi.

Asfalt ve Beton yol çalışmalarının aralıksız devam edeceğini söyleyen Başkan Tarhan şunları kaydetti;

“ Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğümüz tarafından program dahilinde öncelik arz eden yollarımızda asfalt çalışmalarımız devam ediyor. Ayrıca beton yol ihalesini yaptık. En kısa sürede beton olması gereken yollarımızı da yapacağız. Kadirlimizin yol sıkıntısını çözmek için büyük gayret gösteriyoruz. Yol çalışmalarımız tüm mahallelerimizde artarak devam edecek” dedi.

Şehit Kansu Küçükateş mahallesindeki yeni yerleşim alanlarının yollarının yapıldığını söyleyen Başkan Tarhan, altyapısı tamamlanan sokaklarımızın yolunu yapıyoruz dedi.