Başak Gazetesi
38° OSMANİYE
Bugün 15:35 TSİ- Osmaniye

Başkan Tarhan Asfalt Yol Çalışmalarını Yerinde İnceledi

Kadirli Belediye Başkanı Dr. Ömer Tarhan Asfalt yol çalışmalarını yerinde inceleyerek bilgi aldı

DİĞER FOTOĞRAFLAR

Şehit Kansu Küçükateş Mahallesinde devam eden çalışmalar hakkında konuşan Başkan Tarhan yol çalışmalarımız diğer mahallelerde devam edecek dedi.

Asfalt ve Beton yol çalışmalarının aralıksız devam edeceğini söyleyen Başkan Tarhan şunları kaydetti;

“ Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğümüz tarafından program dahilinde öncelik arz eden yollarımızda asfalt çalışmalarımız devam ediyor. Ayrıca beton yol ihalesini yaptık. En kısa sürede beton olması gereken yollarımızı da yapacağız. Kadirlimizin yol sıkıntısını çözmek için büyük gayret gösteriyoruz. Yol çalışmalarımız tüm mahallelerimizde artarak devam edecek” dedi.

Şehit Kansu Küçükateş mahallesindeki yeni yerleşim alanlarının yollarının yapıldığını söyleyen Başkan Tarhan, altyapısı tamamlanan sokaklarımızın yolunu yapıyoruz dedi.

Bugün 15:35 TSİ - Osmaniye 4 Okunma

Yorum yazarak Başak Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Başak Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Sosyal Anket

Osmaniyespor'un gidişatından memnun musunuz?

Başkan Tarhan Asfalt Yol Çalışmalarını Yerinde İnceledi mask

Başkan Tarhan Asfalt Yol Çalışmalarını Yerinde İnceledi

Burnaz Köyü Osmaniye’ye bağlanabilir mi? mask

Burnaz Köyü Osmaniye’ye bağlanabilir mi?

Erzin Şahin Tepesi’ne Tabiat Parkı Tescil İncelemesi mask

Erzin Şahin Tepesi’ne Tabiat Parkı Tescil İncelemesi

Kübra- İlkay Babaoğlu’nun nikahını Kadir Kara kıydı mask

Kübra- İlkay Babaoğlu’nun nikahını Kadir Kara kıydı
BEĞEN 2 B
TAKİP ET 595
Erzin’de traktör üstünde kanlı infaz mask

Erzin’de traktör üstünde kanlı infaz

Hilal'in trafik kazasında ölümü Osmaniye'yi yasa boğdu mask

Hilal'in trafik kazasında ölümü Osmaniye'yi yasa boğdu

Okü Rektörünün İlanı İstifa Getirdi mask

Okü Rektörünün İlanı İstifa Getirdi

Otomobil şarampole devrildi, 2 yaralı mask

Otomobil şarampole devrildi, 2 yaralı

Osmaniyeli Zorlu Topaloğlu General Oldu mask

Osmaniyeli Zorlu Topaloğlu General Oldu

Kübra- İlkay Babaoğlu’nun nikahını Kadir Kara kıydı mask

Kübra- İlkay Babaoğlu’nun nikahını Kadir Kara kıydı

Erzin Şahin Tepesi’ne Tabiat Parkı Tescil İncelemesi mask

Erzin Şahin Tepesi’ne Tabiat Parkı Tesci...

Kübra- İlkay Babaoğlu’nun nikahını Kadir Kara kıydı mask

Kübra- İlkay Babaoğlu’nun nikahını Kadir Kara kıydı

Kaymakam Gültekin sebze bahçelerini inceledi mask

Kaymakam Gültekin sebze bahçelerini inceledi

Okü Rektörünün İlanı İstifa Getirdi mask

Okü Rektörünün İlanı İstifa Getirdi

Osmaniye Yemek Sanayicileri Derneği'nden Vali Coşkun'a nezaket ziyareti mask

Osmaniye Yemek Sanayicileri Derneği'nden Vali Coşkun'a nezak...

"Damarlarındaki Asil Kanı Kirletme" mask

"Damarlarındaki Asil Kanı Kirletme"

Yaz Kur'an Kursu öğrencileri yarıştı mask

Yaz Kur'an Kursu öğrencileri yarıştı

BEĞEN 2 B
TAKİP ET 595

YÜKLENİYOR